खाना बनाना पसंद नहीं, लेकिन डिनर ऑर्डर कर-कर के थक गए हैं? ये 5 व्यंजन बनाएं

सैंडविच एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप अपनी पसंद के हिसाब से भारी या हल्का बना सकते हैं। यह झटपट बन जाता है और पेट भी भर देता है। इसके लिए पहले सब्जियां काटें और पनीर को काटकर ग्रिल कर लें।

अब ब्रेड की एक स्लाइस पर मक्खन और सॉस लगाएं और ऊपर से सभी सब्जियां रखें। इस पर चीज की स्लाइस रखें, सीजनिंग डालें और दूसरी ब्रेड की स्लाइस रखें।

आप चाहें तो इसे ग्रिल करके खा सकते हैं।