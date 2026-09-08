कद्दू की 5 किस्में

कद्दू की ये 5 किस्में बन सकती हैं आपके खान-पान का हिस्सा, जानिए इनके लाभ

लेखन सयाली 04:30 pm Sep 08, 202604:30 pm

क्या है खबर?

कद्दू एक ऐसी सब्जी है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C, पोटैशियम और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसे अक्सर मीठे पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कद्दू की कई अलग-अलग किस्में हैं, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए खास हैं? आज हम आपको कद्दू की कुछ ऐसी किस्मों के बारे में बताएंगे, जो आपके खान-पान को और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकती हैं।