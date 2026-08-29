त्योहारों के बाद पाचन को दुरुस्त करने के लिए अपनाएं ये 5 डिटॉक्स टिप्स
क्या है खबर?
त्योहारों के दौरान हम सभी तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां खाते हैं, जिससे हमारा पेट काफी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में पाचन तंत्र को फिर से सामान्य करने के लिए शरीर की सफाई करना जरूरी हो जाता है। यह आपके पाचन को ठीक करने में मदद करता है और आपको ताजगी का एहसास दिलाता है। यहां कुछ आसान और प्रभावी तरीके दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पाचन को सुधार सकते हैं।
#1
नींबू पानी से करें सुबह की शुरुआत
सुबह उठते ही एक गिलास गर्म नींबू पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह आपके शरीर को पानी की कमी से बचाता है और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है।
नींबू में विटामिन-C होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और पाचन तंत्र को ठीक करता है।
इसके अलावा यह शरीर के चयापचय को भी तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
नींबू पानी पीने से त्वचा साफ होती है।
#2
पानी की मात्रा बढ़ाएं
पानी शरीर के लिए जरूरी है, खासकर जब आपने ज्यादा तला-भुना खाया हो। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि आपका शरीर पानी की कमी से बचा रहे और हानिकारक तत्व बाहर निकल सकें।
इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों के रस का भी सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर को पोषण देता है और पानी की कमी को पूरा करता है।
पानी की सही मात्रा से आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहती है।
#3
हल्का भोजन करें
त्योहारों के बाद भारी भोजन से बचें और हल्का खाना खाएं, जैसे खिचड़ी, दाल-चावल या सब्जियां। ये आसानी से पच जाते हैं और शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करते हैं।
हल्का खाना खाने से आपको ऊर्जा मिलती है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। इसके अलावा आप दही या छाछ भी ले सकते हैं, जो आपके पाचन को सुधारने में मदद करते हैं।
इनसे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#4
ताजे फलों का सेवन करें
ताजे फल आपके शरीर की सफाई करने में मदद करते हैं, क्योंकि इनमें प्राकृतिक मिठास होती है, जो ऊर्जा देती है। साथ ही इसमें फाइबर होता है, जो पाचन को सुधरता है।
सेब, नाशपाती और संतरा का सेवन करें। इन फलों में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं और त्वचा को निखारते हैं।
इसके अलावा फलों का सेवन करने से आपको ताजगी का एहसास होता है और आप हल्का भी महसूस करते हैं।
#5
व्यायाम करें
शरीर की सफाई प्रक्रिया में व्यायाम अहम भूमिका निभाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहलना, योग करना या किसी अन्य व्यायाम करना जरूरी है, ताकि आपका रक्त संचार ठीक रहे और मांसपेशियों में खिंचाव न आए।
इससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने पाचन को सुधार सकते हैं और त्योहारों के बाद की थकान को दूर कर सकते हैं।