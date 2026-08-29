त्योहारों के बाद पाचन को दुरुस्त करने के लिए अपनाएं ये 5 डिटॉक्स टिप्स

पानी शरीर के लिए जरूरी है, खासकर जब आपने ज्यादा तला-भुना खाया हो। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि आपका शरीर पानी की कमी से बचा रहे और हानिकारक तत्व बाहर निकल सकें।

इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों के रस का भी सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर को पोषण देता है और पानी की कमी को पूरा करता है।

पानी की सही मात्रा से आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहती है।