घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 डिटॉक्स पेय, जानिए कैसे

आजकल लोग अपने शरीर से हानिकारक तत्वों को दूर करने के लिए डिटॉक्स पेय का सहारा ले रहे हैं। ये पेय शरीर की सफाई करने के साथ ही तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, बाजार में उपलब्ध डिटॉक्स पेय में कई तरह के रसायन होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे डिटॉक्स पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 सेब का सिरका और नींबू का रस सेब का सिरका और नींबू का रस युक्त डिटॉक्स पेय का सेवन शरीर की सफाई करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब का सिरका और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को रोजाना सुबह खाली पेट पिएं। यह पेय पाचन को बेहतर करने और शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है।

#2 खीरा, नींबू और पुदीने की चाय खीरा, नींबू और पुदीने की चाय शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर उबालें, फिर इसमें कटी हुई नींबू की फांके, खीरे के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां डालें। अब इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट तक पकाएं, फिर इसे एक गिलास में छानकर डालें और इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं।

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#3 हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके लिए एक पैन में एक गिलास पानी, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अदरक का पाउडर डालकर उबालें। जब पानी उबलकर आधा हो जाए तो गैस बंद करके इसमें शहद और नींबू का रस मिलाएं, फिर गर्मागर्म काढ़े का सेवन करें।

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#4 ग्रीन टी और पुदीने की चाय ग्रीन टी और पुदीने की चाय का सेवन भी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक पैन में पानी डालकर उबालें, फिर इसमें एक ग्रीन टी का बैग और कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। अब इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं, फिर इसे एक कप में छान लें। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इसे गर्मागर्म ही पिएं।