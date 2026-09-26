ब्लैक करंट से बनाकर खाएं ये 5 अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट, जरूर पसंद आएगा स्वाद
क्या है खबर?
ब्लैक करंट एक ऐसा फल है, जिसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। क्या आपको पता है कि ब्लैक करंट से कई अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट भी बनाए जा सकते हैं? अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए आज हम आपको ब्लैक करंट से बनाए जाने वाले 5 लजीज डेजर्ट की आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।
#1
ब्लैक करंट पाई
ब्लैक करंट पाई एक स्वादिष्ट और अनोखा डेजर्ट है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पाई का बेस तैयार किया जाता है और फिर इसमें ताजे ब्लैक करंट को चीनी और नींबू के रस के साथ पकाया जाता है।
इस मिश्रण को पाई के बेस में भरा जाता है और ओवन में पकाया जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करके परोसें।
यह मिठाई हर किसी को पसंद आएगी।
#2
ब्लैक करंट मूस
ब्लैक करंट मूस एक हल्का और मलाईदार डेजर्ट है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ताजे ब्लैक करंट को चीनी और पानी के साथ पकाया जाता है, फिर इसे ठंडा करके उसमें फेंटी हुई क्रीम मिलाई जाती है।
इस मिश्रण को फ्रिज में सेट होने के लिए रखा जाता है और बाद में इसे ठंडा-ठंडा परोसा जाता है। यह मिठाई खास मौकों पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#3
ब्लैक करंट आइसक्रीम
गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता? अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो घर पर ब्लैक करंट आइसक्रीम बनाएं।
इसके लिए सबसे पहले ताजे ब्लैक करंट को चीनी और पानी के साथ पकाया जाता है, फिर इसे ठंडा करके दूध और क्रीम मिलाई जाती है। इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने के लिए रखा जाता है।
जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे परोसें।
#4
ब्लैक करंट जेली
ब्लैक करंट जेली एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने मीठे पकवानों के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे ब्लैक करंट को पानी और चीनी के साथ पकाया जाता है।
फिर इसमें जिलेटिन मिलाई जाती है, ताकि यह सेट हो सके। इस मिश्रण को एक सांचे में डालकर फ्रिज में जमने के लिए रखा जाता है।
जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे परोसें।
#5
ब्लैक करंट केक
ब्लैक करंट केक एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर, मक्खन, चीनी और दही को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है।
फिर इसमें पके हुए और मैश किए हुए ब्लैक करंट मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को केक के सांचे में डालकर ओवन में पकाया जाता है।
इसके ऊपर ब्लैक करंट वाली आइसिंग लगाकर परोसें और इसका आनंद लें।