ब्लैक करंट से बनाकर खाएं ये 5 अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट, जरूर पसंद आएगा स्वाद

ब्लैक करंट मूस एक हल्का और मलाईदार डेजर्ट है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ताजे ब्लैक करंट को चीनी और पानी के साथ पकाया जाता है, फिर इसे ठंडा करके उसमें फेंटी हुई क्रीम मिलाई जाती है।

इस मिश्रण को फ्रिज में सेट होने के लिए रखा जाता है और बाद में इसे ठंडा-ठंडा परोसा जाता है। यह मिठाई खास मौकों पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।