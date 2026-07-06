कॉफी का स्वाद दोगुना कर देते हैं ये 5 डेजर्ट, एक बार करके देखें सेवन
क्या है खबर?
कॉफी एक ऐसा पेय है, जो न केवल आपको तरोताजा करता है, बल्कि आपके मूड को भी अच्छा बनाता है। इसे कई लोग अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा मानते हैं। कॉफी के साथ कुछ मीठा खाने का मजा ही अलग होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे डेजर्ट की रेसिपी बताते हैं, जो कॉफी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। इन्हें कॉफी के साथ एक बार जरूर खा कर देखें।
#1
चॉकलेट मूस
चॉकलेट मूस एक बेहतरीन डेजर्ट है, जिसे आप कॉफी के कप के साथ मजे से खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाएं, फिर उसमें कॉफी पाउडर मिलाएं और ठंडा होने दें। अब इस मिश्रण को फेंटी हुई क्रीम में मिलाएं और फ्रिज में जमने दें। जब यह जम जाए तो ऊपर से कोको पाउडर छिड़ककर परोसें। आप चाहें तो इसमें केरी जैसे फल शामिल कर सकते हैं।
#2
क्रोइसैन
क्रोइसैन कॉफी के साथ खाई जाने वाली सबसे मशहूर पेस्ट्री में से एक है। हालांकि, इसके साथ साधारण बटर क्रोइसैन की जगह पर मीठे क्रोइसैन पेयर करना ज्यादा अच्छा रहता है। आपको चॉकलेट, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, कॉफी या फिर अन्य फ्लेवर वाले मीठे क्रोइसैन का कॉफी के साथ मजा लेना चाहिए। इसकी कुरकुरी बनावट और मीठा स्वाद कॉफी के साथ शानदार लगेगा और उसके स्वाद को कॉम्पलिमेंट भी करेगा।
#3
सिनेमन रोल
सिनेमन रोल एक बेहतरीन डेजर्ट है, जिसे भी कॉफी के साथ लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। यह अमेरिकानो या फिर ब्लैक कॉफी के साथ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एक कटोरे में गुनगुना दूध, दानेदार चीनी और यीस्ट मिलाएं। इसके बाद इसमें दालचीनी पाउडर, मक्खन और मैदा डालकर आटा गूंध लें। इसे बेलें और ऊपर से दालचीनी और चीनी का मिश्रण छिड़कें और रोल करके गोल आकार दें। अब इन्हें बेक करके ऊपर से कंडेंस्ड दूध डालकर खाएं।
#4
चॉकलेट केक
कॉफी के साथ लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट केक खाना ही पसंद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मक्खन को फेंटें, फिर इसमें चीनी डालकर फेंटें। अब इसमें बेकिंग पाउडर मिलाएं और धीरे-धीरे मैदा डालें। साथ ही बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और चोको चिप्स डालकर मिलाएं। मिश्रण तैयार होने पर इसे बेक करें। ठंडा होने पर ऊपर से चॉकलेट क्रीम डालकर सजाएं। इसे खा कर आपको आनंद आ जाएगा।
#5
कुकीज
अगर आप कॉफी के साथ कुछ हल्का डेजर्ट खाना चाहते हैं तो कुकीज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये मीठे बिस्किट अपने कुरकुरे स्वाद और मीठी बनावट से सभी का दिल जीत लेते हैं। कुछ लोग इन्हें कॉफी पीते-पीते खाना पसंद करते हैं तो कुछ इन्हें कॉफी में डुबोकर खाना भी पसंद करते हैं। इन्हें आप अपनी पसंद के किसी भी फ्लेवर में चुन सकते हैं। इनके जरिए आपकी कॉफी का स्वाद दोगुना हो जाएगा।