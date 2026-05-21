जिद्दी टैन से छुटकारा चाहते हैं? इन 5 देसी नुस्खों को आजमाएं

गर्मियों में धूप के संपर्क में आने से त्वचा पर टैन पड़ना आम है, लेकिन यह टैन काफी हद तक त्वचा की रंगत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे देसी नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से जिद्दी टैन को जल्दी हटाया जा सकता है। इन नुस्खों को आजमाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा और ये आपकी त्वचा को स्वस्थ भी रखेंगे।

#1 दही और नींबू का मिश्रण लगाएं दही और नींबू का मिश्रण त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दही में एक खास प्रकार का एसिड होता है, जो त्वचा की रंगत को सुधारता है और नींबू में विटामिन होता है, जो टैन को हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच दही और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं। फिर इसे टैन वाली जगह पर लगाकर 15-20 मिनट छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें।

#2 आलू का रस लगाएं आलू का रस प्राकृतिक रूप से त्वचा को हल्का करता है, जो टैन को कम करने में मदद करता है। यह त्वचा को नमी भी प्रदान करता है। इसके लिए कच्चे आलू को काटकर उसके टुकड़ों को टैन वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। 10-15 मिनट बाद त्वचा को साफ पानी से धो लें। इसके बाद त्वचा पर नमी बनाए रखने वाली क्रीम लगाएं। हफ्ते में 2 बार इसका उपयोग करें।

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#3 बेसन, हल्दी और दूध का मिश्रण लगाएं बेसन, हल्दी और दूध का मिश्रण त्वचा की गहराई तक काम करता है और टैन को हटाने में मदद करता है। बेसन त्वचा की गंदगी को साफ करता है, हल्दी एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और दूध त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन, चुटकीभर हल्दी पाउडर और थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर इसे टैन वाली जगह पर लगाएं और सूखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें।

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#4 एलोवेरा का जेल लगाएं एलोवेरा का जेल त्वचा की जलन को शांत करता है और उसे नमी प्रदान करता है। यह त्वचा को ठंडक भी पहुंचाता है। इसके लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और सीधे टैन वाली जगह पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। एलोवेरा का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखेगा। इसे रोजाना या जब भी आपको लगे कि आपकी त्वचा धूप के संपर्क में आई है, तब लगाएं।