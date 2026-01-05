2026 में इन 5 डेनिम ट्रेंड का रहेगा बोलबाला, स्टाइलिश दिखने के लिए आजमाकर देखें

डेनिम एक ऐसा कपड़ा है, जो कभी स्टाइल से बाहर नहीं होता। इसके स्टाइल बदलते हैं, लेकिन यह हमेशा फैशन में रहता ही है। 2026 में डेनिम में कई नए ट्रेंड देखने को मिलेंगे। आज के फैशन टिप्स में हम 5 ऐसे डेनिम ट्रेंड के बारे में जानेंगे, जो आपको 2026 में जरूर पसंद आएंगे। ये ट्रेंड आपको स्टाइलिश लुक तो देंगे ही, साथ ही साथ आरामदायक भी महसूस करवाएंगे। इन्हें आज से ही अलमारी का हिस्सा बना लें।

#1 रंग-बिरंगे डेनिम के कपड़े 2026 में रंग-बिरंगे डेनिम वाले कपड़ों का चलन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पारंपरिक नीले रंग के अलावा लाल, हरे, पीले और गुलाबी जैसे रंग भी लोकप्रिय होंगे। ये रंग न केवल देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि पहनने में भी आरामदायक होते हैं। बाजार में रंग-बिरंगी डेनिम जैकेट, जींस और शर्ट उपलब्ध रहेंगी, जिन्हें आप अपने अलग-अलग लुक्स के साथ मिला सकेंगे। ये गर्मी के मौसम में खास तौर से लोकप्रिय होंगे।

#2 फटी हुई जींस का नया अंदाज फटी हुई जींस अब फैशन से बाहर हैं, लेकिन 2026 में इन्हें एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा। नए ट्रेंड के अनुसार, फटे हुए हिस्से बड़े और अधिक बिखरे हुए होंगे। इससे एक अनोखा लुक मिलेगा, जो पुरुषों के बीच ज्यादा लोकप्रिय होगा। इसके अलावा फटे हुए हिस्सों पर कढ़ाई या पैचवर्क भी देखने को मिल सकते हैं, जो इन्हें और भी खास बना देंगे। यह ट्रेंड पश्चिमी देशों में ज्यादा दिखाई दे सकता है।

#3 घेरदार पैंट घेरदार पैंट 70 के दशक से लेकर अब तक कई बार फैशन में रही हैं और 2026 में इनका वापस आना तय है। घेरदार पैंट का बड़ा हिस्सा घुटनों से नीचे चौड़ा होता है, जो पैरों को लंबा दिखाता है। ये पैंट न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखती हैं। इन्हें आप किसी भी टॉप या टी-शर्ट के साथ पहन सकते हैं। इन्हें ऊंची एड़ी के जूते के साथ पहनने पर आपका लुक और भी खास लगेगा।

#4 बड़े आकार की जैकेट और कोट बड़े आकार की जैकेट और कोट इस साल बहुत चलन में रहेंगे। ये न केवल आपको गर्म रखेंगे, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाएंगे। बड़े आकार की जैकेट के साथ घेरदार पैंट या स्कर्ट पहनना अच्छा रहेगा। इसके अलावा इन्हें आप जींस या लेगिंग के साथ भी मिला सकते हैं। इस तरह आप अपने अलग-अलग लुक्स के अनुसार इन्हें बदल सकते हैं। इन जैकेट और कोट में आपको आरामदायक महसूस होगा और आप हर मौके पर स्टाइलिश दिखेंगे।