नींबू और अदरक का मेल है स्वादिष्ट, इन 5 तरीकों से बनाएं खान-पान का हिस्सा
क्या है खबर?
नींबू और अदरक का मेल एक स्वादिष्ट और सेहतमंद संयोजन है। यह न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप इस अनोखे मेल का आनंद ले सकते हैं और इसे अपने रोजमर्रा के खान-पान में शामिल कर सकते हैं।
#1
नींबू और अदरक की चाय
नींबू और अदरक की चाय एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है, जो ठंडे मौसम में विशेष रूप से फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कद्दूकस की हुई थोड़ी-सी अदरक डालें।
कुछ मिनट बाद इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और शक्कर मिलाएं। अब इसे छानकर कप में डालें और ऊपर से थोड़ा-सा नींबू का टुकड़ा डालें।
यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है।
#2
नींबू और अदरक का शरबत
गर्मियों में ठंडक पाने के लिए नींबू और अदरक का शरबत बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी, शक्कर और कद्दूकस की हुई अदरक मिलाएं।
अब इस मिश्रण को उबालें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें नींबू का रस मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें।
यह शरबत न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है।
#3
नींबू और अदरक का अचार
अचार भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और अगर इसमें नींबू और अदरक का मेल हो तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
इसे बनाने के लिए नींबू के टुकड़ों को नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कद्दूकस की हुई अदरक मिलाकर धूप में सुखाएं।
अब इसमें सरसों का तेल डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं और जार में भरकर धूप में रखें। कुछ दिनों बाद आपका अचार तैयार हो जाएगा।
#4
नींबू और अदरक की कढ़ी
पंजाब की मशहूर कढ़ी में भी आप नींबू और अदरक का उपयोग कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बेसन, दही, नमक और हल्दी मिलाकर घोल तैयार करें।
अब इस घोल को उबलते पानी में डालें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि गांठें न बनें। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ी-सी कद्दूकस की हुई अदरक डालें और अंत में नींबू का रस मिलाएं।
आपकी कढ़ी तैयार हो जाएगी।
#5
नींबू और अदरक की मिठाई
अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो यह मिठाई आपके लिए है। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी डालें।
जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें कद्दूकस की हुई अदरक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसमें नींबू का रस मिलाकर इसे ठंडा होने दें।
आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। इन सभी तरीकों से आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नींबू और अदरक के मेल को शामिल कर सकते हैं।