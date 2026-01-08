हॉट चॉकलेट के साथ खाए जा सकते हैं ये लजीज स्नैक्स, बढ़ा देंगे पेय का स्वाद

हॉट चॉकलेट पीने का असली मजा सर्दियों में ही आता है। इसका मलाईदार और चॉकलेटी स्वाद दिल खुश कर देता है। इस पेय के साथ अगर कोई स्वादिष्ट स्नैक भी परोसा जाए तो इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो जाता है। आज हम आपको 5 स्नैक्स की रेसिपी बताने वाले हैं, जिनका आप आप हॉट चॉकलेट पीते-पीते लुत्फ उठा सकते हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#1 बनाना ब्रेड हॉट चॉकलेट के साथ आम तौर पर मीठे स्नैक्स खाए जाते हैं। ऐसे में आप इसके साथ बनाना ब्रेड परोस सकते हैं। इसके लिए पके हुए केले को मीसें और उसमें चीनी डालकर विस्क की मदद से मिला लें। अब इसमें तेल, वेनिला का अर्क, गेहूं का आटा और मैदा मिलाएं। इसमें चुटकीभर नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दालचीनी पाउडर शामिल करके मिला लें। इसे ब्रेड बनाने वाले सांचें में डालें और ऊपर से अखरोट छिड़ककर बेक करें।

#2 चॉकलेट चिप कुकी गर्मा-गर्म हॉट चॉकलेट में चॉकलेट चिप कुकी डुबोकर खाने का मजा ही अलग होता है। इसे बनाने के लिए एक कटोरे में मैदा, बेकिंग सोडा और नमक मिलाएं। एक अलग कटोरे में पिघला हुआ मक्खन और भूरी चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाएं और उसमें चॉकलेट चिप्स, पिघली हुई चॉकलेट और वेनिला का अर्क शामिल करें। ट्रे पर बेकिंग शीट बिछाकर मिश्रण को रखें और बेक कर लें।

#3 ग्रिल्ड चीज सैंडविच अगर आप हॉट चॉकलेट के साथ कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं तो ग्रिल्ड चीज सैंडविच बढ़िया रहेगा। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले ब्रेड पर मक्खन लगा लें और उसे गर्म तवे पर रख दें। अब ब्रेड के ऊपर चीज डालें और उसकी मात्रा ज्यादा ही रखें। ऊपर से दूसरी मक्खन लगी ब्रेड रख दें और सैंडविच को दोनों तरफ से सेंक लें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियां और सीजनिंग भी डाल सकते हैं।

#4 चुर्रोज स्पेन में हॉट चॉकलेट के साथ चुर्रोज नाम का स्नैक परोसा जाता है। यह एक तला हुआ स्नैक होता है, जिसे हॉट चॉकलेट में डुबोकर खाया जाता है। इसके लिए पानी, मक्खन, चीनी और नमक को उबालें और उसमें धीरे-धीरे मैदा डालते जाएं। मैदे को पानी से निकालकर गर्म तेल में तल लें। अब इस मिश्रण को पाइपिंग बैग में भरें और बेकिंग ट्रे पर लंबाई में निकालकर बेक कर लें। ऊपर से दालचीनी और पिसी चीनी छिड़ककर परोसें।