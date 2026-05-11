मीठे के बजाय इस बार बनाकर खाएं ये 5 तरह के नमकीन मफिन, होते हैं लजीज
क्या है खबर?
मफिन एक बेहतरीन व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आमतौर पर इसे सभी लोग मीठा ही बनाना पसंद करते हैं। हालांकि, इसे आप नमकीन भी बना सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट और नमकीन मफिन की रेसिपी बताने वाले हैं, जिन्हें आप बिना अंडे के भी बना सकते हैं। ये मफिन न केवल खाने में लाजवाब हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।
#1
पालक और पनीर के मफिन
पालक और पनीर के मफिन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक को उबालकर पीस लें। इसके बाद इसमें बेसन, पनीर, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर मफिन ट्रे में डालें और ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#2
लौकी और काजू के मफिन
लौकी और काजू के मफिन हल्के और सेहतमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस कर लें और पानी निकाल दें। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, काजू, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर मफिन ट्रे में डालें और ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#3
टमाटर और बेसन के मफिन
टमाटर और बेसन के मफिन एक अनोखा स्नैक विकल्प हो सकते हैं, जो सुबह के नाश्ते में खाने के लिए बढ़िया रहेंगे। इसके लिए बेसन, बेकिंग सोडा, नमक और मसाले मिलाकर घोल तैयार करें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालें। इस घोल को मफिन ट्रे में डालकर ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#4
आलू और पनीर के मफिन
आलू और पनीर के मफिन एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकते हैं, जो बच्चों को खास तौर से पसंद आएंगे। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें। फिर इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और मसाले मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें कसा हुआ पनीर डालें। इस घोल को मफिन ट्रे में डालकर ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#5
ओट्स और सब्जियों के मफिन
ओट्स और सब्जियों के मफिन सेहत के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए ओट्स को पीसकर मैदा बनाएं, फिर इसमें बेकिंग पाउडर, नमक और मसाले मिलाकर घोल तैयार करें। फिर इसमें कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर और मटर आदि डालें। इस घोल को मफिन ट्रे में डालकर ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।