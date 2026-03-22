भारतीय खान-पान में शामिल किया जा सकता है सीताफल, जानिए इससे बनने वाले 5 व्यंजन

सीताफल एक ऐसा फल है, जो विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। आमतौर पर इसे कच्चा ही खाया जाता है या इसका जूस पिया जाता है। हालांकि, आप इससे कई बेहतरीन व्यंजन भी बना सकते हैं। आइए आज हम आपको सीताफल से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो झटपट बन जाते हैं। इन व्यंजनों को खाने के बाद आपको सीताफल और पसंद आने लगेगा।

#1 सीताफल की खीर सीताफल की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे दूध और चावल के साथ बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चावल को धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसमें दूध डालकर उबालें। अब इसमें मैश किया हुआ सीताफल गूथकर डालें और चीनी मिलाएं। इसे अच्छी तरह से पकने दें, फिर इसे ठंडा करके परोसें। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही अनोखा होता है। परोसने से पहले ऊपर से सूखे मेवे भी डाल दें।

#2 सीताफल का हलवा सीताफल का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूजी को घी में भून लें, फिर उसमें मैश किया हुआ सीताफल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी और पानी डालकर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। ऊपर से मेवे डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा।

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#3 सीताफल की चटनी सीताफल की चटनी एक अनोखी चटनी है, जिसे आप अपने खाने के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीताफल को छिलकर उसका गूदा निकाल लें। फिर उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी आपके खाने को नया स्वाद देगी और उसे खास बनाएगी। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और लाजवाब है।

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#4 सीताफल का शरबत गर्मियों में ठंडक देने वाला पेय चाहते हैं तो सीताफल का शरबत आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले सीताफल का गूदा निकाल लें, फिर उसमें चीनी, नींबू का रस और पानी मिलाकर अच्छे से फेंट लें। इसे ठंडा करके परोसें। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को तरोताजा रखते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका स्वाद भी बेहतरीन है।