मसालेदार खाने के शौकीन हैं? कोरियाई गोचुजांग से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

गोचुजांग सब्जियां एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी मौसमी सब्जियां, जैसे ब्रोकली, शिमला मिर्च और गाजर आदि लें और उन्हें पतले-पतले टुकड़ों में काट लें।

अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन डालकर भूनें, फिर इसमें सभी कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ी देर पकाएं। अंत में गोचुजांग पेस्ट, सोया सॉस और तिल के बीज डालकर मिलाएं और गर्मा-गर्म परोसें।