शाम को इन पेय का किया करें सेवन, मिलेगा आराम
क्या है खबर?
शाम का समय दिनभर की भागदौड़ के बाद आराम करने और खुद को तरोताजा करने का होता है। इस समय एक अच्छा पेय पीना न केवल आपको ताजगी देता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यहां हम कुछ ऐसे पेय की विधियां साझा कर रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहतमंद भी हैं। इन पेय का सेवन आपको दिनभर की थकान मिटाने में मदद करेगा।
#1
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां डालें और इसे 5-7 मिनट तक उबलने दें।
अब इसमें थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके डालें और फिर से 2-3 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद इसमें चीनी या शहद मिलाकर इसे कप में छान लें और गर्मागर्म पिएं।
यह चाय तनाव को कम करने में मदद करती है और नींद को बेहतर बनाती है।
#2
पुदीने की ठंडी चाय
पुदीने की ठंडी चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डालें और इसे 10 मिनट तक उबलने दें।
अब इस मिश्रण को छानकर ठंडा होने दें, फिर इसमें चीनी या शहद मिलाकर इसे ठंडा करें। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में डालकर पिएं।
यह पेय पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।
#3
हल्दी वाला दूध
हल्दी वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में दूध को उबालें, फिर उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं।
अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, अदरक का रस और चीनी या शहद मिलाकर इसे 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद करके इसे कप में डालें और गर्मागर्म पिएं।
यह पेय शरीर की ताकत बढ़ाने, सूजन कम करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है।
#4
तुलसी मिक्स ड्रिंक
तुलसी मिक्स ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां, नींबू का रस, चीनी या शहद और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें।
अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।
यह पेय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पेट साफ करने और तनाव कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह आपके शरीर को साफ करने में भी सहायक हो सकता है।
#5
सौंफ का पानी
सौंफ का पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में पानी को उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी सौंफ डालकर 5 मिनट तक उबलने दें।
अब इस मिश्रण को छानकर ठंडा होने दें, फिर इसमें चीनी या शहद मिलाकर इसे ठंडा करें। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में डालें।
यह पेय पाचन क्रिया को सुधारने, पेट की समस्याओं को दूर करने और ताजगी प्रदान करता है।