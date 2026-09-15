शाम को इन पेय का किया करें सेवन, मिलेगा आराम 

पुदीने की ठंडी चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डालें और इसे 10 मिनट तक उबलने दें।

अब इस मिश्रण को छानकर ठंडा होने दें, फिर इसमें चीनी या शहद मिलाकर इसे ठंडा करें। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में डालकर पिएं।

यह पेय पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।