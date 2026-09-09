नींबू से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट पेय, मेहमानों के आने पर जरूर बनाएं
क्या है खबर?
नींबू विटामिन-C का एक बढ़िया स्रोत है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह पेय न केवल ताजगी देते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक और पानी की कमी से बचाने में भी मदद करते हैं। नींबू के पेय बनाना बहुत आसान है और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए नींबू से बनने वाले 5 खास पेय जानते हैं, जो स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छे हैं।
#1
नींबू की चाय
नींबू की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें चायपत्ती डालकर 3-4 मिनट तक उबालें। अब इसमें ताजा नींबू का रस और शहद मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाने के बाद गैस बंद कर दें। इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर छानकर कप में डालें।
यह पेय न केवल स्वाद में अच्छा है, बल्कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा देते हैं।
#2
नींबू पानी
नींबू पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ें और एक चम्मच शहद मिलाएं।
इसके साथ चुटकीभर नमक डालें और अच्छे से मिला लें। यह पेय शरीर को ठंडा रखने और पाचन को ठीक करने में मदद करता है। इसे बनाने में केवल कुछ मिनट लगते हैं और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।
इसे पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह पानी की कमी को भी पूरा करता है।
#3
नींबू और पुदीने का पेय
नींबू और पुदीने का पेय बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें और उसमें पुदीने की ताजी पत्तियां डालें। इसे 5 मिनट तक उबालें।
अब इस पानी को छानकर ठंडा करें। इसमें नींबू का रस, चुटकीभर नमक और शहद मिलाएं। इसे ठंडा करके परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन को ठीक करता है।
पुदीने की खुशबू और नींबू का खट्टा स्वाद इसे और भी ताजगी भरा बनाता है।
#4
नींबू और अदरक का शरबत
नींबू और अदरक का शरबत बनाने के लिए एक पैन में पानी और चीनी डालकर चाशनी तैयार करें।
जब चाशनी तैयार हो जाए तो उसमें कदूकस किया हुआ अदरक डालें और कुछ मिनट तक पकाएं। अब इसमें ताजा नींबू का रस मिलाएं और इसे ठंडा कर लें। इसे बोतल में भरकर रख लें।
जब भी पीना हो, एक गिलास में ठंडा पानी डालें और उसमें शरबत मिलाएं।
#5
नारियल पानी और नींबू का मेल
नारियल पानी और नींबू का मेल बनाने के लिए एक नारियल पानी लें। इसमें आधा चम्मच काला नमक डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें ताजा नींबू का रस निचोड़ें और एक चम्मच शहद डालकर फिर से मिलाएं।
यह पेय मानसून में शरीर को पानी की कमी से बचाने और ताजगी देने में मदद करता है। इसे बनाने में केवल कुछ मिनट लगते हैं और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है।