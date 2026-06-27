जामुन से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
जामुन एक स्वादिष्ट फल है जिसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है। यह शरीर को कई लाभ प्रदान करता है। आमतौर पर लोग जामुन को सीधे खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको जामुन से बनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
जामुन की खीर
जामुन की खीर एक अलग तरह की मिठाई है, जिसे आप त्योहारों या खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर इसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पके हुए जामुन डालें और कुछ मिनट तक पकने दें। अंत में इलायची पाउडर छिड़ककर गर्मागर्म परोसें। ननननवव यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
#2
जामुन का अचार
अचार तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जामुन का अचार चखा है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले काले नमक, सरसों का तेल और मसालों का मिश्रण तैयार करें। अब इसमें धोकर सुखाए हुए जामुन डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को कांच की बोतल में भरकर धूप में रखें ताकि मसाले अच्छी तरह से जामुन में मिल जाएं। यह अचार आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा।
#3
जामुन का हलवा
हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा जैसे सूजी का हलवा, बेसन का हलवा आदि। अब बारी आती है जामुन के हलवे की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी या बेसन को घी में भून लें, फिर इसमें पीसे हुए पके हुए जामुन डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी डालकर पकाएं और अंत में इलायची पाउडर छिड़कें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके शरीर को विटामिन-C भी प्रदान करेगा।
#4
जामुन की चटनी
चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने वाला एक अहम हिस्सा होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए जामुन को धोकर काट लें, फिर इसमें अदरक-लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें थोड़ा सा नींबू रस, नमक और गुड़ मिलाकर पका लें। इस मिश्रण को ठंडा करके पीस लें। आपकी चटनी तैयार है। इसे रोटी या परांठे के साथ खाया जा सकता है।
#5
जामुन का शरबत
गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए जामुन को मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को पानी में मिलाकर छान लें। इसमें स्वादानुसार चीनी मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू रस भी मिला सकते हैं। यह शरबत न केवल ताजगी देगा बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाएगा। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।