जामुन से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

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जामुन का हलवा

हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा जैसे सूजी का हलवा, बेसन का हलवा आदि। अब बारी आती है जामुन के हलवे की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी या बेसन को घी में भून लें, फिर इसमें पीसे हुए पके हुए जामुन डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी डालकर पकाएं और अंत में इलायची पाउडर छिड़कें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके शरीर को विटामिन-C भी प्रदान करेगा।