पतझड़ के मौसम में बनाएं ये चेस्टनट व्यंजन

पतझड़ के मौसम में चेस्टनट से बनने वाले ये 5 व्यंजन आपको जरूर आएंगे पसंद

लेखन सयाली 06:27 pm Sep 18, 202606:27 pm

क्या है खबर?

चेस्टनट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मेवा है, जो पतझड़ के मौसम में आसानी से मिल जाती है। इसमें विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको चेस्टनट से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं और इन्हें बनाना आसान है। ये सभी व्यंजन शाम में या स्नैक के रूप में खाने के लिए भी बढ़िया हैं।