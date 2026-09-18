पतझड़ के मौसम में चेस्टनट से बनने वाले ये 5 व्यंजन आपको जरूर आएंगे पसंद
क्या है खबर?
चेस्टनट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मेवा है, जो पतझड़ के मौसम में आसानी से मिल जाती है। इसमें विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको चेस्टनट से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं और इन्हें बनाना आसान है। ये सभी व्यंजन शाम में या स्नैक के रूप में खाने के लिए भी बढ़िया हैं।
#1
चेस्टनट की खीर
चेस्टनट की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चेस्टनट को उबालकर उसका छिलका हटा दें, फिर इसे दूध में पकाएं।
दूध को गाढ़ा करने के बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
इसे ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोसा जा सकता है।
#2
चेस्टनट का हलवा
चेस्टनट का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे सूजी या बेसन की बजाय चेस्टनट से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चेस्टनट को पीसकर पाउडर बना लें, फिर घी में उसे भूनें और उसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं।
इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। यह हलवा खाने में बहुत स्वादिष्ट है और खास मौकों पर बनाई जाने वाली मिठाई है।
#3
चेस्टनट की सब्जी
चेस्टनट की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चेस्टनट को उबालकर उसका छिलका हटा दें, फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं।
इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।
इसका अनोखा स्वाद आपके खाने को खास बना सकता है।
#4
चेस्टनट की बिरयानी
चेस्टनट की बिरयानी एक अलग तरह का व्यंजन है, जिसे आप अपने खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को आधा पका लें, फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के साथ भूनें।
अब इसमें उबले हुए चेस्टनट मिलाएं और पके हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। यह बिरयानी खाने में बेहद स्वादिष्ट है और इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।
#5
चेस्टनट का सूप
चेस्टनट का सूप एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चेस्टनट को उबालकर उसका छिलका हटा दें, फिर प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों के साथ भूनें।
अब इसमें उबले हुए चेस्टनट मिलाएं और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। इस मिश्रण को पीस लें, ताकि यह एकदम मुलायम हो जाए। यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।