एवोकाडो टोस्ट के अलावा खाएं सॉरडो ब्रेड से बने ये 5 स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन

ब्रेड पोहा तो आपने साधारण ब्रेड का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सॉरडो ब्रेड से इसे बनाया है? इसमें यह खास ब्रेड के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं।

सबसे पहले तेल में राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ता भूनें। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर पकाएं।

अब ब्रेड के टुकड़े डालें और थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसे ढक दें, ताकि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं। यह पोहा सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है।