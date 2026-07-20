एवोकाडो टोस्ट के अलावा खाएं सॉरडो ब्रेड से बने ये 5 स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन
क्या है खबर?
सॉरडो ब्रेड का स्वाद और बनावट इसे कई व्यंजनों के लिए आदर्श बनाते हैं। यह न केवल एवोकाडो टोस्ट के लिए, बल्कि कई अनोखे व्यंजनों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। सॉरडो ब्रेड में मौजूद प्राकृतिक खमीर इसे खास बनाता है। आइए आज हम आपको सॉरडो ब्रेड से बनने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने के अनुभव को और भी मजेदार बना देंगे।
#1
सॉरडो ब्रेड का ग्रिल्ड चीज सैंडविच
सॉरडो ब्रेड से आप नाश्ते में लजीज ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए इस ब्रेड को स्लाइस में काट लें और अपनी पसंद की चीज चुन लें।
ब्रेड पर पहले मक्खन लगाएं और ऊपर से अपनी पसंद की ढेर सारी चीज डालें। अब ब्रेड की दूसरी स्लाइस रखें और ऊपर से मक्खन लगाकर इस सैंडविच को अच्छी तरह से टोस्ट कर लें।
चीज पिघलने के बाद इसे आनंद लेकर खाएं।
#2
सॉरडो ब्रेड का पिज्जा
सॉरडो ब्रेड का पिज्जा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जब आपको जल्दी कुछ स्वादिष्ट बनाना हो। इसमें आप अपनी पसंदीदा सब्जियां और चीज डाल सकते हैं।
सबसे पहले ब्रेड के टुकड़ों पर टमाटर की चटनी फैलाएं, फिर ऊपर से अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें और अंत में चीज डालें।
इसे ओवन में तब तक पकाएं जब तक चीज पिघल न जाए। यह पिज्जा कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं।
#3
सॉरडो ब्रेड का फ्रेंच टोस्ट
फ्रेंच टोस्ट तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे सॉरडो ब्रेड से बनाया है? इसमें दूध, चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसमें ब्रेड के टुकड़े डुबोए जाते हैं।
फिर इन्हें तवे पर सुनहरा होने तक सेंका जाता है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से मेपल सिरप या शहद डालें।
यह नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाने के लिए एकदम सही विकल्प है।
#4
सॉरडो ब्रेड का ब्रेड पोहा
ब्रेड पोहा तो आपने साधारण ब्रेड का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सॉरडो ब्रेड से इसे बनाया है? इसमें यह खास ब्रेड के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं।
सबसे पहले तेल में राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ता भूनें। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर पकाएं।
अब ब्रेड के टुकड़े डालें और थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसे ढक दें, ताकि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं। यह पोहा सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है।
#5
सॉरडो ब्रेड के कटलेट
कटलेट तो आपने आलू और सब्जियों से बनाए होंगे, लेकिन सॉरडो ब्रेड के कटलेट की बात ही अलग होती है। इसमें आलू की जगह सॉरडो ब्रेड के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं।
सबसे पहले ब्रेड को पानी में भिगोकर निचोड़ लें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब उसमें उबले आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसाले मिलाकर गोल आकार दें।
इन्हें तेल में तल लें जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।