स्नैक्स टाइम में खाएं ये 5 बेहतरीन फ्लेवर वाले मुरुकू, इन्हें बनाना भी है आसान

मुरुकू एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। हालांकि, अगर आप कुछ नया और अलग आजमाना चाहते हैं तो मुरुकू के अलग-अलग प्रकार के फ्लेवर आजमा सकते हैं। इनमें पारंपरिक मुरुकू को नए स्वाद और सामग्रियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए मुरुकू के 5 अनोखे फ्लेवर की रेसिपी जानते हैं, जो आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं।

#1 पनीर मुरुकू पनीर मुरुकू एक बढ़िया नाश्ता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को कद्दूकस कर लें। इसके बाद उसे चावल के आटे, उड़द दाल के आटे और मसालों के साथ मिलाकर मुरुकू का घोल तैयार करें। अब इस मिश्रण को मुरुकू बनाने के उपकरण में डालकर गर्म तेल में तलें, जब तक वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें ठंडा करके परोसें।

#2 चॉकलेट मुरुकू अगर आप मीठे नाश्ते के शौकीन हैं तो चॉकलेट मुरुकू आपके लिए एकदम सही विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे, उड़द दाल के आटे और कोको पाउडर को मिलाकर मुरुकू का घोल तैयार करें। अब इसमें पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं और मुरुकू बनाने के उपकरण में डालकर इसे गर्म तेल में निकालकर तल लें। इन्हें ठंडा होने के बाद परोसें। यह नाश्ता आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा।

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#3 मसाला मुरुकू मसाला मुरुकू एक तीखा और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए चावल के आटे, उड़द दाल के आटे और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर व जीरा पाउडर जैसे अलग-अलग मसालों को मिलाकर मुरुकू का घोल तैयार करें। अब इस मिश्रण को मुरुकू बनाने के उपकरण में डालकर गर्म तेल में तलें, जब तक वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। यह फ्लेवर चाय के साथ सबसे बेहतरीन लगता है।

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#4 नारियल मुरुकू नारियल मुरुकू एक अनोखा नाश्ता है, जिसमें ताजगी और मिठास, दोनों मिलते हैं। इसे बनाने के लिए चावल का आटा, उड़द दाल का आटा और कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलाकर मुरुकू का घोल तैयार करें। अब इसमें थोड़ी चीनी मिलाएं, ताकि मिठास आए। इस मिश्रण को मुरुकू बनाने के उपकरण में डालकर गर्म तेल में तलें, जब तक वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें ठंडा होने के बाद परोसें।