घर की सजावट से जुड़ी ये गलतियां घर को करती हैं अव्यवस्थित, इनसे बचें
क्या है खबर?
घर की सजावट एक कला है, जिसमें छोटी-छोटी गलतियां बड़ी समस्या बन सकती हैं। अक्सर हम बिना सोचे-समझे कुछ चीजें करते हैं, जिससे हमारा घर उलझा हुआ दिखने लगता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जो आपके घर को अव्यवस्थित दिखा सकती हैं और इन्हें सुधारकर आप अपने घर को और भी सुंदर बना सकते हैं। आइए इन गलतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
ज्यादा फर्नीचर का उपयोग करना
अक्सर लोग अपने घर में ज्यादा फर्नीचर डाल देते हैं ताकि उनका घर भरा-भरा लगे, लेकिन इससे घर उलझा हुआ दिखने लगता है। ज्यादा फर्नीचर से कमरे में जगह कम पड़ जाती है और यह अव्यवस्था का कारण बनता है। बेहतर होगा कि आप अपने घर में उतना ही फर्नीचर रखें, जितना जरूरी हो ताकि कमरे खुला और आरामदायक महसूस हों। इससे आपका घर व्यवस्थित भी रहेगा और उसमें जगह भी बनी रहेगी।
#2
दीवारों पर अधिक चित्र लगाना
दीवारों पर बहुत सारे चित्र लगाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे दीवारें उलझी हुई लगती हैं और घर का माहौल भारी-भरकम सा महसूस होता है। बेहतर होगा कि आप दीवारों पर कुछ ही चित्र लगाएं और उन्हें अच्छे से व्यवस्थित करें ताकि घर खुला और हल्का लगे। इस तरह से आपके घर की सजावट भी बेहतरीन रहेगी और उसमें एक सुंदरता बनी रहेगी। इससे आपका घर और भी आकर्षक और व्यवस्थित लगेगा।
#3
रंगों का गलत चयन करना
घर के रंगों का चयन करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। गहरे रंग जैसे काला या गहरा नीला छोटे कमरों में अव्यवस्था का एहसास करा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्के रंगों का चयन करें जैसे सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला, जो कमरे को बड़ा और खुला दिखाते हैं। इस तरह से न केवल आपका घर व्यवस्थित लगेगा बल्कि उसमें एक ताजगी और सुंदरता भी बनी रहेगी। हल्के रंगों से आपका घर और भी आकर्षक दिखेगा।
#4
रोशनी का ध्यान न रखना
अक्सर लोग रोशनी पर ध्यान नहीं देते, जिससे घर अंधेरा अंधेरा सा लगता है और यह अव्यवस्था का कारण बनता है। सही प्रकार की रोशनी से न केवल आपका घर उजला रहेगा बल्कि इसमें एक खूबसूरत माहौल भी बनेगा। बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें और साथ ही साथ कृत्रिम रोशनी का भी सही उपयोग करें ताकि आपका घर खुला और हल्का लगे। इस तरह से आपका घर और भी आकर्षक दिखेगा।
#5
स्टोरेज स्पेस का गलत उपयोग करना
स्टोरेज स्पेस का गलत उपयोग करना भी एक आम गलती होती है। अगर आप स्टोरेज स्पेस को सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो आपका घर जल्दी ही अव्यवस्थित लगने लगेगा। इसलिए हमेशा स्टोरेज स्पेस को इस तरह डिजाइन करें कि उसमें सभी सामान आसानी से रख सकें और जब जरूरत पड़े तब आसानी से मिल सकें। इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं।