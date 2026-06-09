घर की सजावट से जुड़ी ये गलतियां घर को करती हैं अव्यवस्थित, इनसे बचें

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रंगों का गलत चयन करना

घर के रंगों का चयन करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। गहरे रंग जैसे काला या गहरा नीला छोटे कमरों में अव्यवस्था का एहसास करा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्के रंगों का चयन करें जैसे सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला, जो कमरे को बड़ा और खुला दिखाते हैं। इस तरह से न केवल आपका घर व्यवस्थित लगेगा बल्कि उसमें एक ताजगी और सुंदरता भी बनी रहेगी। हल्के रंगों से आपका घर और भी आकर्षक दिखेगा।