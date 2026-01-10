इन 5 चीजों से न करें सजावट, आपके घर को दिखा सकती हैं सस्ता

हर किसी की इच्छा होती है कि उनका घर लक्जरी और सुंदर नजर आए। इसके लिए बनावट के साथ-साथ घर की सजावट भी मायने रखती हैं। सही सजावट से न केवल घर की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि उसमें आपके व्यक्तित्व की भी झलक जुड़ जाती है। हालांकि, कुछ ऐसी सजावट की चीजें होती हैं, जिनकी वजह से घर को सस्ता लुक मिलता है। अपना घर सजाते समय इन चीजों का इस्तेमाल करने से बचें।

#1 गलत फर्नीचर कई लोगों के घरों में पुराने समय का फर्नीचर रखा रहता है, जो सालों से नहीं बदला गया होता है। इसकी वजह से घर का लुक खराब हो जाता है। साथ ही पूरे घर के फर्नीचर को एक ही रंग का रखने से भी एक सस्ता लुक मिलता है। इसके बजाय थोड़ा ट्रेंडी फर्नीचर चुनें, जो आपके घर की रंग के साथ मेल खाता हो। सभी चीजों को एक ही रंग का नहीं, बल्कि मेल खाते हुए टिंट वाला बनवाएं।

#2 आउटडेटिड पेंटिंग जब भी किसी एक प्रकार की पेंटिंग ट्रेंड में आती है, हर कोई घर में उसे ही टांगने लगता है। हालांकि, ऐसा करने से घर सुंदर के बजाय बनावटी दिखाई देता है। इससे आपका घर अलग नहीं, बल्कि सभी के घरों जैसा लग सकता है। इससे बचने के लिए अपने व्यक्तित्व को दर्शाने वाली और हटके पेंटिंग चुनें, जो और किसी के पास न हो। उसे किसी सुंदर फ्रेम में टांगें और हर दीवार पर पेंटिंग लटकाने से बचें।

#3 प्लास्टिक के पौधे ज्यादातर लोगों के घरों के अंदर आपको प्लास्टिक के पौधे रखे नजर आ जाएंगे। ये पौधे सस्ते होते ही नहीं है, बल्कि लगते भी हैं। इनकी वजह से घर का एस्थेटिक खराब होता है और कोई लाभ भी नहीं मिलते। इनकी जगह पर आप सुंदर दिखने वाले गमलों में घर के अंदर असली पौधे रख सकते हैं। ये घर के अंदर की हवा को साफ करेंगे और एक लक्जरी लुक भी देंगे। बड़े पौधे घर को और भी सुंदर दिखाएंगे।

#4 सस्ते फैब्रिक घर के फर्नीचर के साथ-साथ फैब्रिक भी बहुत अहम होते हैं। आप अगर सस्ते फैब्रिक से बने परदे टांगेंगे तो सारा लुक खराब हो जाएगा। आपको भड़कीले प्रिंट वाले और अलग रंग वाले परदे भी नहीं चुनने चाहिए। इसके अलावा तकिया के कवर, सोफे के कवर, कालीन और चादरें भी सस्ती न लें। अच्छी गुणवत्ता वाले फैब्रिक में निवेश करें, ताकि वे लंबे समय तक चलें और सुंदर भी दिखें।