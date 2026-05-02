इन 5 आदतों के कारण रोजाना बर्बाद होता है आपका 90 प्रतिशत से ज्यादा समय

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास समय की कमी है। हम अक्सर अपने रोजमर्रा के कामों में ऐसी छोटी-छोटी आदतें शामिल कर लेते हैं, जो हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देती हैं। इन आदतों को पहचानकर और सुधारकर हम अपने दिन को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपका 90 प्रतिशत से ज्यादा समय और ऊर्जा बच सकती है।

#1 बिना योजना के दिन की शुरुआत करना बिना योजना के दिन की शुरुआत करना एक आम गलती है। जब हम बिना किसी तैयारी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन बिखरा हुआ लगता है और हम कई जरूरी काम समय पर नहीं कर पाते। इसलिए, हर रात सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लें और तय कर लें कि आपको क्या-क्या करना है। इससे आपका दिन व्यवस्थित रहेगा और आप ज्यादा काम कर सकेंगे।

#2 सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना सोशल मीडिया आजकल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अधिक उपयोग हमारे समय को बर्बाद करता है। जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर घंटों बिताते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना समय चला गया। इससे बेहतर होगा कि आप अपने मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रखकर उन कामों पर ध्यान दें, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं या जो आपको ज्यादा पसंद हैं।

Advertisement

#3 लगातार E-मेल चेक करना E-मेल चेक करना जरूरी है, लेकिन हर समय इन्हें चेक करते रहना एक बुरी आदत है। इससे आपका ध्यान भटकता रहता है और आप अपने दूसरे कामों पर ध्यान नहीं दे पाते। बेहतर होगा कि आप दिन में 2 बार ही अपने E-मेल चेक करें, सुबह और शाम। इससे आपका ध्यान बना रहेगा और आप अपने दूसरे कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। इस तरह आप अधिक काम कर सकते हैं।

Advertisement

#4 TV देखना या वीडियो गेम खेलना TV देखना या वीडियो गेम खेलना मनोरंजन का अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे रोजाना घंटों बिताते हैं तो यह आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। बेहतर होगा कि आप हफ्ते में एक दिन ही इनका आनंद लें, ताकि आपका बाकी समय अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लग सके। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि आपको नई चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा और आपका मन भी ताजा रहेगा।