स्वाद के साथ पोषण भी प्रदान कर सकता है एडामामे, जानें इसे खाने के 5 तरीके
क्या है खबर?
एडामामे सोयाबीन के पौधे पर उगने वाली हरी फलियां हैं। आमतौर पर इन्हें हल्के नाश्ते के तौर पर खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पौष्टिक फलियां कई व्यंजनों का मुख्य हिस्सा बन सकती हैं? इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप एडामामे को अपने रोजाना के व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं और इससे आपके भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं।
#1
पास्ता में करें एडामामे का इस्तेमाल
एडामामे का पास्ता एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के पास्ता के बजाय सोयाबीन से बना पास्ता चुनें।
इस पास्ता को उबालते समय उसमें हल्का नमक डालें, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। उबले हुए पास्ता में ताजा अदरक, लहसुन और थोड़ा-सा सोया सॉस मिलाएं।
इसपर उबला हुआ एडामामे डालें और अपनी पसंद का पास्ता सॉस तैयार करके इसका आनंद लें। स्वाद बढ़ाने के लिए चीज जरूर डालें।
#2
सलाद में करें एडामामे का उपयोग
सलाद में एडामामे मिलाने से इसका पोषण बढ़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले ककड़ी, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट लें।
अब इसमें उबले हुए एडामामे डालें और ऊपर से नींबू का रस, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह सलाद न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और इसे बनाना भी आसान होता है।
#3
सूप में करें एडामामे को शामिल
सूप में एडामामे मिलाने से इसका स्वाद और पौष्टिकता, दोनों बढ़ जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को उबालें, फिर इसमें उबले हुए एडामामे डालें।
अब इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।
यह सूप ठंडे मौसम में पीने के लिए बहुत अच्छा है और इससे शरीर को गर्माहट भी मिलती है।
#4
एडामामे से बनाएं सूशी
अगर आप सूशी खाने के शौकीन हैं तो आपको एक बार एडामामे सूशी जरूर आजमाकर देखनी चाहिए। इसके लिए पहले स्टिकी राइस तैयार करें और एडामामे को उबाल लें।
इसी दौरान गाजर, खीरा और एवोकाडो को लंबे और पतले टुकड़ों में काट लें। नोरी शीट के ऊपर चावल की परत फैलाएं और ऊपर से एडामामे समेत सभी सब्जियां रखें।
इसमें टोफू भी रखें और सॉस लगाकर रोल कर लें। इसका आनंद सोया सॉस और वसाबी के साथ लें।
#5
एडामामे फ्राइड राइस भी लगेंगे लजीज
फ्राइड राइस एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले चावल पकाएं, फिर तेल गर्म करके प्याज, लहसुन, गाजर और शिमला मिर्च आदि सब्जियां भूनें।
अब इसमें उबले हुए एडामामे डालें और थोड़ी देर भूनें। इसके बाद इसमें पके हुए चावल डालें और सोया सॉस, नमक और काली मिर्च मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं।