अक्टूबर में घूमने के लिए इन 5 देशों का चुनाव करना रहेगा सही, मिलेगा यादगार अनुभव

मेक्सिको अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पुराने स्थलों के लिए मशहूर है। यहां की यात्रा आप अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है और पर्यटकों की भीड़ भी कम होती है।

मेक्सिको सिटी, कंकुन और तुलुम जैसी जगहें घूमने के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। इसके अलावा अक्टूबर में यहां 'डे ऑफ द डेड' का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें शामिल होकर आप इस देश की संस्कृति को जान सकते हैं।