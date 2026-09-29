अक्टूबर में घूमने के लिए इन 5 देशों का चुनाव करना रहेगा सही, मिलेगा यादगार अनुभव
क्या है खबर?
अक्टूबर का महीना कई देशों में त्योहारों का समय होता है। इस दौरान कई जगहों पर स्थानीय त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें शामिल होकर आप उस देश की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा इस समय कई देशों में मौसम भी सुहावना रहता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां अक्टूबर में घूमना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी यात्रा यादगार रहेगी।
#1
इटली
इटली एक ऐसा देश है, जो अपनी कला, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा आप अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है और पर्यटकों की भीड़ भी कम होती है।
इटली में रोम, वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान जैसी कई खूबसूरत जगहें हैं। यहां की यात्रा करके आप यहां की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं।
यहां का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है।
#2
मेक्सिको
मेक्सिको अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पुराने स्थलों के लिए मशहूर है। यहां की यात्रा आप अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है और पर्यटकों की भीड़ भी कम होती है।
मेक्सिको सिटी, कंकुन और तुलुम जैसी जगहें घूमने के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। इसके अलावा अक्टूबर में यहां 'डे ऑफ द डेड' का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें शामिल होकर आप इस देश की संस्कृति को जान सकते हैं।
#3
जापान
जापान एक ऐसा देश है, जो आधुनिकता के साथ-साथ पुरानी संस्कृति को संभाले हुए है। यहां की यात्रा आप अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है और पर्यटकों की भीड़ कम होती है।
टोक्यो, क्योटो और ओसाका जैसी जगहें घूमने के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। अक्टूबर में यहां 'क्योटो गियोमा माट्सुरी' नामक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें शामिल होकर आप इसकी संस्कृति को जान सकते हैं।
#4
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा आप अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है और पर्यटकों की भीड़ भी कम होती है।
केप टाउन, जोहान्सबर्ग और क्रूगर नेशनल पार्क जैसी जगहें घूमने के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। इसके अलावा अक्टूबर में यहां 'वाइन हार्वेस्ट' नामक त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें शामिल होकर आप इस देश की संस्कृति को जान सकते हैं।
#5
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा आप अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहां का मौसम सुहावना रहता है और पर्यटकों की भीड़ भी कम होती है।
ऑकलैंड, क्वीनस्टाउन और रोलर कोस्टर राइड जैसी जगहें घूमने के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। इसके अलावा अक्टूबर में यहां वाइन 'हार्वेस्ट' नामक त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें शामिल होकर आप इस देश की संस्कृति को जान सकते हैं।