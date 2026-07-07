इन देशों का टूरिस्ट वीजा है सबसे महंगा, जानिए फीस समेत अन्य जानकारी

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भूटान

भूटान एशिया का एक सुंदर देश है, जिसका टूरिस्ट वीजा भी काफी महंगा होता है। यहां रुकने के लिए आपको हर रात के हिसाब से 1,200 रुपये की फीस देनी होगी। सामान्य वीजा फीस के बजाय, भूटान हर रात के हिसाब से SDF (सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस) लेता है। यह पॉलिसी देश के 'हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम' (कम संख्या में ज्यादा मूल्य) यात्रा को बढ़ावा देती है और मुफ्त इलाज, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए पैसे जमा करती है।