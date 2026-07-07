इन देशों का टूरिस्ट वीजा है सबसे महंगा, जानिए फीस समेत अन्य जानकारी
क्या है खबर?
कई लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार विदेश घूमने का सपना देखते हैं। हालांकि, हर किसी के लिए विदेश यात्रा करना इतना आसान नहीं होता। इसका कारण महंगी टूरिस्ट वीजा फीस हो सकती है। ऐसे कई देश हैं, जहां भारत के लोगों के लिए टूरिस्ट वीजा लेना सबसे महंगा पड़ता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां टूरिस्ट वीजा फीस सबसे ज्यादा है।
#1
जापान
जापान में टूरिस्ट वीजा फीस सबसे ज्यादा है। अगर आप जापान घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 6,000 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। जापान को एशिया का सबसे उन्नत देश माना जाता है, जहां की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो की सड़कों पर आपको आधुनिकता का नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप टोक्यो के किसी मंदिर में जाएंगे तो आपको जापान की पुरानी संस्कृति का पता चलेगा।
#2
भूटान
भूटान एशिया का एक सुंदर देश है, जिसका टूरिस्ट वीजा भी काफी महंगा होता है। यहां रुकने के लिए आपको हर रात के हिसाब से 1,200 रुपये की फीस देनी होगी। सामान्य वीजा फीस के बजाय, भूटान हर रात के हिसाब से SDF (सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस) लेता है। यह पॉलिसी देश के 'हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम' (कम संख्या में ज्यादा मूल्य) यात्रा को बढ़ावा देती है और मुफ्त इलाज, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए पैसे जमा करती है।
#3
अमेरिका
अमेरिका में भी टूरिस्ट वीजा फीस काफी ज्यादा होती है। यहां टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करने पर आपको 15,000 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो पहले वहां जाने की वजह और यात्रा की जगहों की योजना बना लें। इसके बाद टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करें। ऐसा करने से आपको आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा।
#4
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदन करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा की बेस एप्लीकेशन फीस 13,196 रुपये है। वीजा आवेदन की मूल फीस कम है, लेकिन अतिरिक्त जरूरतों को जोड़ने पर कुल खर्च बढ़ सकता है। स्थानीय VFS सेंटर पर अनिवार्य फिंगरप्रिंटिंग के लिए लगभग 3,000 रुपये देने होते हैं। अगर आप यात्रा बीमा लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 1,500 से 5,000 चुकाने पड़ सकते हैं।
#5
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड भी उन देशों में से एक है, जहां टूरिस्ट वीजा फीस काफी ज्यादा होती है। यहां टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करने पर आपको 12,000 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यहां कई खूबसूरत झीलें, पहाड़ और जंगल मौजूद हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं।