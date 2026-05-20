आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों के दौरान इन 5 ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों का करें सेवन

आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, जिन्हें वात, पित्त और कफ कहा जाता है। पित्त शरीर में गर्मी और जल तत्व के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसमें असंतुलन हो जाए तो शरीर में गर्माहट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक विशेषज्ञ पित्त को शांत करने के लिए ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं। आइए आज उन्हीं 5 ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानें।

#1 दही का सेवन है लाभदायक दही का सेवन गर्मियों के दौरान शरीर को ठंडक देने और कई पोषक तत्व प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन को ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा दही में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक कटोरी दही का सेवन करें। दही का रायता या लस्सी भी आजमाई जा सकती है।

#2 खीरा खीरा ताजगी और ठंडक देने वाला फल है, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि खीरे में 90 से 95 प्रतिशत पानी होता है। इसके अलावा खीरे में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए गर्मियों के दौरान रोजाना एक खीरे का सेवन करें। खीरे का सलाद या सैंडविच में इसका उपयोग किया जा सकता है।

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#3 नारियल पानी नारियल पानी प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह पसीने के कारण शरीर में होने वाले लू और पानी की कमी से बचाने में काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा नारियल पानी का सेवन पाचन क्रिया को ठंडक देने और दिमाग को शांत रखने में भी सहायक हो सकता है। लाभ के लिए ताजे नारियल पानी का सेवन करें। इसे पीने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।

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#4 पुदीना पुदीने की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन को आराम देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पुदीने में सूजन कम करने वाले और दर्द निवारक गुण भी होते हैं, जो जलन और दर्द को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। लाभ के लिए पुदीने की पत्तियों का रस निचोड़कर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर खाएं या पुदीने की चाय बनाकर पीएं।