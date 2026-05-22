गर्मियों के दौरान छोटे शहरों की यात्रा करना है? इन 5 छोटे शहरों का करें रुख

गर्मियों में ज्यादा गर्मी होने के कारण कई लोग पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। हालांकि, पहाड़ी इलाकों में बड़े और व्यस्त पर्यटन स्थल होते हैं, इसलिए अगर आप उन जगहों से दूर किसी कम भीड़-भाड़ वाले और शांत जगह की तलाश कर रहे हैं तो छोटे शहरों में जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन-किन छोटे शहरों का रुख गर्मियों के दौरान किया जा सकता है।

#1 लैंसडाउन उत्तराखंड में स्थित लैंसडाउन एक छोटा-सा हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह जगह भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय के कारण भी मशहूर है। यहां आप पहाड़ों पर चढ़ाई, पक्षी देखने और प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं। लैंसडाउन में कई चर्च, संग्रहालय और झीलें भी हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

#2 कासोल हिमाचल प्रदेश में स्थित कसोल एक छोटा-सा गांव है, जो पार्वती घाटी में पड़ता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए मशहूर है। कसोल में आप पहाड़ों पर चढ़ाई, कैंपिंग और नदी में बोटिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां की हरी-भरी पहाड़ियां और साफ-सुथरी नदियां आपको एक अलग ही अनुभव देंगी। इसके अलावा कसोल में कई खाने-पीने की जगहें और दुकानें भी हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं।

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#3 चोपता उत्तराखंड में स्थित चोपता को 'छोटा स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। यह जगह अपने हरे-भरे मैदानों और खूबसूरत दृश्यों के लिए जानी जाती है। चोपता से तुंगनाथ, चंद्रशिला और कुंडलिका टॉप जैसी चोटियों तक पहुंचा जा सकता है। यहां पहाड़ों पर चढ़ाई करना एक अनोखा अनुभव है। चोपता में कई छोटे-छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं और वहां के लोगों से मिल सकते हैं।

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#4 मावलिननॉन्ग मेघालय राज्य में स्थित मावलिननॉन्ग एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। यहां के झरने, गुफाएं और हरे-भरे जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मावलिननॉन्ग में आप रॉक गार्डन, सिंगरा झरना और पहाड़ों पर चढ़ाई आदि का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानने का भी मौका मिलता है। यह स्थान शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का बेहतरीन उदाहरण है।