गर्मियों के दौरान कोकम से बने इन 5 पेय से बुझाएं प्यास, मिलेगी ठंडक और ताजगी

कोकम एक खास तरह का पेय है, जिसे लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं। इसका सेवन करना सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे बने पेय शरीर को ठंडक प्रदान करने के साथ-साथ तरोताजा रखने में भी मदद करते हैं। कोकम में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह पाचन को भी सुधारता है। आइए हम आपको कोकम से बनाए जाने वाले 5 पेय की रेसिपी बताते हैं।

#1 कोकम शरबत कोकम शरबत बनाने के लिए सबसे पहले सूखे कोकम को पानी में उबालें, फिर इसे ठंडा करके छान लें। इस मिश्रण में चीनी का घोल मिलाएं और नींबू का रस डालें। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाकर पेश करें। यह पेय गर्मियों में ताजगी देने वाला है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। आप इसमें थोड़ा-सा काला नमक भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

#2 कोकम लस्सी कोकम लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें कोकम का रस डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में चीनी या शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इसमें थोड़ा-सा इलायची का पाउडर डालें। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन को भी सुधारती है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाती है। इस पेय को ठंडा करके परोसें और इसका आनंद लें।

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#3 कोकम मॉकटेल कोकम मॉकटेल बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें, फिर इसमें कोकम का रस डालें। अब इसमें नींबू का रस और थोड़ा-सा पुदीने का रस मिलाएं। इसके बाद गिलास को पानी से भर दें और ऊपर से चुटकी भर नमक डालें। यह मॉकटेल न केवल ताजगी भरी है, बल्कि इसमें मौजूद तत्व आपके शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।

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#4 कोकम सोडा कोकम सोडा बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में कोकम का गाढ़ा रस डालें, फिर इसमें सोडा पानी डालें। अब इसमें चीनी या शहद मिलाएं और अच्छे से हिलाएं। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालें। यह पेय न केवल ताजगी भरा है, बल्कि आपके शरीर को ठंडक भी देता है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें। यह पेय गर्मियों में पीने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।