हर महिला को पता होने चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर से जुड़े ये 5 हैक्स, देंगे सुंदर लुक

कॉम्पैक्ट पाउडर एक जरूरी मेकअप उत्पाद है, जो मेकअप को सेट करने और तेल को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स बताते हैं, जिनसे आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। ये हैक्स हर महिला को पता होने चाहिए।

#1 लिपस्टिक की चमक को करें कम अगर आप चाहती हैं कि आपकी लिपस्टिक की चमक कम हो तो इसके लिए आप अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद हल्का-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकती हैं। इससे लिपस्टिक थोड़ी मैट बनावट वाली हो जाएगी और यह लंबे समय तक टिकेगी। पाउडर से लिपस्टिक का रंग भी पहले से थोड़ा हल्का हो जाएगा, जो उसे प्राकृतिक दिखाएगा। इस तरीके से आप बिना बार-बार लिपस्टिक लगाने के अपने लुक को परफेक्ट बना सकती हैं।

#2 आंखों के लिए बेस के रूप में करें इस्तेमाल अगर आपके पास आंखों के लिए बेस नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर को इसके रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए अपनी आंखों पर आईशैडो लगाने से पहले हल्का-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें। यह आपके आईशैडो को बेहतर तरीके से सेट करेगा और उसे लंबे समय तक टिकाए रखेगा। इससे आपका मेकअप पूरा दिन ताजा दिखेगा और आपको बार-बार आईशैडो ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आईशैडो ब्रश की मदद से ही लगाएं।

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#3 पसीने से बचाएं गर्मियों में पसीना आने से आपका मेकअप बिगड़ सकता है। हालांकि, अगर आप अपने चेहरे पर हल्का-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगी तो यह पसीने को सोख लेगा और आपका मेकअप सेट रहेगा। इसके लिए एक छोटे ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं। इससे न केवल आपका मेकअप लंबे समय तक ताजा दिखेगा, बल्कि आपको पसीने से होने वाली असुविधा भी महसूस नहीं होगी। यह उत्पाद तैलीयपन को भी कम कर देगा।

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#4 फाउंडेशन सेट करने के लिए करें इस्तेमाल फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आप ऊपर से हल्का-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगी तो आपका मेकअप लंबे समय तक बरकरार रहेगा। यह तरीका खासकर गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है, जब पसीना जल्दी आ जाता है और मेकअप बिगड़ने लगता है। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से न केवल आपका मेकअप सेट रहता है, बल्कि चेहरे की चमक भी नियंत्रित होती है। इसके अलावा यह आपके चेहरे को मैट फिनिश देता है, जिससे आपका लुक और भी सुंदर लगता है।