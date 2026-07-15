आयरन की कमी के लक्षण

आयरन की कमी के 5 सामान्य लक्षण, जिन्हें अनदेखा करना हो सकता है महंगा

लेखन अंजली 03:30 pm Jul 15, 202603:30 pm

क्या है खबर?

आयरन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी खनिज है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती हैं। आयरन की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई बार इसके लक्षण नजर नहीं आते और लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको आयरन की कमी से जुड़े कुछ सामान्य लक्षण बताते हैं।