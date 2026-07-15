आयरन की कमी के 5 सामान्य लक्षण, जिन्हें अनदेखा करना हो सकता है महंगा
क्या है खबर?
आयरन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी खनिज है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती हैं। आयरन की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई बार इसके लक्षण नजर नहीं आते और लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको आयरन की कमी से जुड़े कुछ सामान्य लक्षण बताते हैं।
#1
थकान और कमजोरी का महसूस होना
आयरन की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, खासकर अगर आप रोजाना कोई भारी काम करते हैं या व्यायाम करते हैं तो आपको जल्दी थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।
इससे आपकी दिनचर्या पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
त्वचा का पीला पड़ना
आयरन की कमी होने पर त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है क्योंकि आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या घट जाती है। इससे त्वचा का रंग हल्का हो जाता है।
अगर आपको लगता है कि आपकी त्वचा का रंग अचानक से हल्का हो गया है तो यह भी आयरन की कमी का संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में आपको अपने आहार में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
#3
सांस लेने में दिक्कत होना
अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह भी आयरन की कमी का एक लक्षण हो सकता है।
आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खासकर अगर आप ज्यादा देर तक मेहनत का काम करते हैं या व्यायाम करते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
सिरदर्द होना
आयरन की कमी होने पर सिरदर्द भी हो सकता है। आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सिरदर्द हो सकता है।
अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है तो यह भी आयरन की कमी का एक संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी खाने की चीजों में आयरन युक्त पदार्थों को शामिल करें। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना और आराम करना भी जरूरी है।
#5
रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना
आयरन शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत के लिए बहुत जरूरी होता है।
अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो यह ताकत कमजोर हो जाती है। इससे बार-बार सर्दी-खांसी या संक्रमण होने लगता है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी खाने की चीजों में आयरन युक्त पदार्थों को शामिल करें।
इसके अलावा स्वस्थ जीवनशैली अपनाना और समय-समय पर जांच करवाना भी जरूरी है।