शेविंग करते समय न करें ये गलतियां, त्वचा को हो सकता है नुकसान

शेविंग एक आम प्रक्रिया है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ गलतियां त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई लोग बिना सोच-विचार के शेविंग करते हैं और इस दौरान अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो त्वचा को रूखा, खुजलीदार और यहां तक कि संक्रमित भी कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें शेविंग करते समय करने से बचना चाहिए ताकि त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।

#1 शेविंग से पहले त्वचा को ठीक से साफ न करना शेविंग से पहले त्वचा को ठीक से साफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी त्वचा को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो शेविंग करने से पहले उसमें मौजूद गंदगी और तेल ब्लेड्स में फंस सकते हैं, जिससे त्वचा पर मुंहासे या जलन हो सकती है। इसलिए शेविंग करने से पहले हमेशा अपने चेहरे को अच्छे से धो लें और किसी अच्छे फेसवॉश का इस्तेमाल करें। इसके बाद रूखे तौलिए से हल्के से थपथपा कर त्वचा को सुखा लें।

#2 शेविंग क्रीम का इस्तेमाल न करना कई लोग शेविंग करते समय साबुन का उपयोग करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। साबुन त्वचा को रूखा कर सकता है, इसलिए शेविंग करने से पहले कभी भी साबुन का इस्तेमाल न करें। इसके बजाय शेविंग क्रीम या जेल का इस्तेमाल करें। यह न केवल त्वचा को नमी देगा, बल्कि ब्लेड्स को भी सही से काम करने में मदद करेगा। इससे शेविंग के दौरान त्वचा को जलन या खुजली जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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#3 दाढ़ी के बालों को छोटा किए बिना शेविंग करना अगर आपकी दाढ़ी के बाल लंबे होते हैं तो सीधे शेविंग करने से बचें। पहले एक ट्रिमर का इस्तेमाल करके बालों को छोटा कर लें, फिर शेविंग क्रीम लगाकर ब्लेड्स से शेविंग करें। इससे न केवल शेविंग आसान होगी, बल्कि जलन और खुजली जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा यह तरीका त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपको एक साफ और मुलायम त्वचा मिलेगी।

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#4 शेविंग के बाद मॉइस्चराइजर न लगाना शेविंग के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। शेविंग के बाद त्वचा रूखी हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है ताकि त्वचा को नमी मिल सके और वह मुलायम बनी रहे। मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है, जिससे आपकी शेविंग का असर लंबे समय तक बना रहता है।