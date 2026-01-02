लिप बाम लगाते समय न करें ये गलतियां, होंठों के फटने का रहेगा खतरा

सर्दियों में ठंडी हवा की वजह से होंठों की नमी खो जाती है। इसके चलते होंठ सूख जाते हैं और फटने लगते हैं। इन्हें हाइड्रेट करने के लिए लोग लिप बाम का सहारा लेते हैं, जो होंठों की देखभाल में मदद करता है। यह उत्पाद होंठों को नमी प्रदान करके उनकी प्राकृतिक चमक को बहाल करता है। हालांकि, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो इसका असर नहीं दिखता। लिप बाम लगाते समय ये गलतियां न करें।

#1 गीले होंठों पर लिप बाम लगाना कई लोग मुंह धुलने के तुरंत बाद लिप बाम इस्तेमाल कर लेते हैं, जब उनके होंठ गीले रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से होंठों की नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। हालांकि, इसका उल्टा असर होता है। गीले होंठों पर यह उत्पाद अच्छी तरह लग नहीं पाता और टिकता नहीं है। इसे लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि होंठों पर लार या पानी न लगा हो। सूखे होंठों पर लिप बाम ज्यादा देर तक टिका रहेगा।

#2 ज्यादा इस्तेमाल करना कई लोगों को लगता है कि वे जितना ज्यादा लिप बाम लगाएंगे, उनके होंठ उतने मुलायम और नमी युक्त रहेंगे। हालांकि, ऐसा करने से आपके होंठ इस उत्पाद के आदी हो सकते हैं। इससे आपके होंठ नमी के लिए उत्पाद पर निर्भर हो जाएंगे और प्राकृतिक नमी पैदा करना बंद कर देंगे। ऐसे में सही तरीका यही है कि आप केवल होंठ फटने पर या दिन में 2 से 3 बार ही लिप बाम इस्तेमाल करें।

#3 सामग्री पर ध्यान न देना बाजार में कई फ्लेवर और रंग वाले लिप बाम मिलते हैं, जो लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे में वे बिना सामग्री पर ध्यान दिए पसंद के रंग वाला लिप बाम चुन लेते हैं। हालांकि, लिप बाम चुनते समय सबसे जरूरी होता है उसमें मौजूद सामग्रियों के बारे में जानना। ऐसी सामग्रियों वाले लिप बाम न लगाएं, जो आपके होंठों को नुकसान पहुंचा सकती हों। शिया बटर, ग्लिसरीन, हयालूरोनिक एसिड, सेरामाइड्स और नारियल तेल युक्त लिप बाम अच्छे रहते हैं।

#4 SPF वाला लिप बाम न चुनना केवल त्वचा को ही नहीं, बल्कि होंठों को भी अल्ट्रा वॉयलेंट किरणों से सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके लिए आपको SPF युक्त लिप बाम उपयोग करना चाहिए, जो होंठों पर सुरक्षात्मक परत बना देता है। कम से कम 30 SPF वाला लिप बाम खरीदें, जो ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अगर आपके लिप बाम में SPF नहीं है तो आपके होंठों का रंग फीका पड़ जाएगा, वे फटने लगेंगे और सनबर्न हो जाएंगे।