इडली बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, वर्ना बनेंगी पत्थर जितनी सख्त

इडली एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि, कई बार इडली सख्त बन जाती है और इसका कारण हमारी कुछ गलतियां हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपकी इडली हमेशा मुलायम और फूली-फूली बनी रहे। इन गलतियों को जानकर आप इडली बनाने में माहिर हो सकते हैं।

#1 ज्यादा पानी डालना इडली के घोल में पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप घोल में अधिक पानी डाल देते हैं तो इडली सख्त हो जाती है। इसलिए, हमेशा थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें, ताकि इसकी स्थिरता सही रहे। सही स्थिरता पाने के लिए चावल और उड़द दाल को पहले पीसें, फिर उसमें आवश्यकतानुसार पानी डालकर घोल तैयार करें। इससे आपकी इडली मुलायम और फूली-फूली बनेगी और सख्त नहीं पड़ेगी।

#2 खमीर उठने का ध्यान रखें इडली के घोल में सही तरीके से खमीर उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप घोल में कम समय तक खमीर उठने देते हैं तो इडली सख्त हो जाती है। इसलिए, अपने इडली के घोल में कम से कम 8-10 घंटे तक अच्छे से खमीर उठने दें। सही तरीके से खमीर उठने से आपकी इडली मुलायम और फूली-फूली बनेगी। खमीर उठने के दौरान घोल में हवा भर जाती है, जिससे इडली हल्की और स्वादिष्ट बनती है।

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#3 भाप देने का तरीका अपनाएं इडली स्टीमर या कुकर में भाप देते समय ध्यान रखें कि पानी अधिक न हो, क्योंकि इससे इडली टूट सकती हैं। साथ ही स्टीमर या कुकर को पहले अच्छी तरह गर्म करें, फिर उसमें इडली के सांचे रखें और ढक्कन बंद करें। 10-15 मिनट बाद आपकी इडली तैयार हो जाएगी। सही तरीके से भाप देने से आपकी इडली मुलायम और फूली-फूली बनेगी। इस तरह आप अपनी इडली को परफेक्ट बना सकते हैं।

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#4 अधिक समय तक पकाना अधिक समय तक पकाने से इडली सख्त हो जाती है, इसलिए ध्यान रखें कि इडली को ज्यादा देर तक न पकाएं। कुकर या स्टीमर में इडली पकाने के बाद उसे तुरंत निकाल लें, ताकि वह अधिक न पकें और मुलायम बनी रहे। सही समय पर इडली को निकालने से उसका स्वाद भी बेहतर होगा और वह टूटेगी भी नहीं। इस तरह आप अपनी इडली को हर बार परफेक्ट बना सकते हैं।