सर्दियों में कपड़ों की लेयरिंग करते समय न करें ये गलतियां, लगेंगे स्टाइलिश

सर्दियों में कपड़ों की लेयरिंग करना एक अच्छा तरीका है, जिससे आप गर्म और आरामदायक महसूस कर सकते हैं। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो आपके लुक को खराब कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको सर्दियों में कपड़ों की लेयरिंग करते समय नहीं दोहराना चाहिए। इन गलतियों को जानकर आप अपने लुक को बेहतर बना सकते हैं।

#1 सही कपड़े का चयन न करना सर्दियों में कपड़ों की लेयरिंग करते समय सही कपड़े का चयन करना बहुत जरूरी है। ऊनी, कश्मीरी और फ्लानेल जैसे गर्म और हल्के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। इनसे आपको ठंड से बचने के साथ-साथ आराम भी मिलेगा। पतले और हल्के कपड़े जैसे सूती या पॉलिएस्टर पहनने से बचें क्योंकि ये आपको ठंड से पूरी तरह बचा नहीं पाएंगे और असहज महसूस कराएंगे। सही कपड़े का चयन आपके लुक को निखारने में मदद करेगा।

#2 रंगों का मेल न होना जब आप लेयरिंग में कपड़े पहनते हैं तो रंगों का मेल बहुत जरूरी होता है। विपरीत रंगों का मेल करने से बचें, जैसे नीला और लाल या हरा और पीला। इसके बजाय एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स या एक-दूसरे के साथ मेल खाने वाले रंगों का चयन करें, जैसे क्रीम और बेज या गहरे नीले और हल्के नीले। इससे आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगेगा, जिससे आप ठंड से भी बच सकेंगे।

#3 ज्यादा लेयरिंग करना कपड़ों में लेयरिगं करना अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा लेयरिंग करने से आप भारी महसूस कर सकते हैं और आपका लुक भी खराब हो सकता है। कोशिश करें कि तीन से चार लेयरिंग ही काफी हों। इनमें एक बेस लेयर, एक मिडिल लेयर और एक आउटर लेयर होनी चाहिए। बेस लेयर में टाइट-फिटिंग टॉप पहनें, मिडिल लेयर में एक गर्म स्वेटर और आउटर लेयर के रूप में एक अच्छी गुणवत्ता वाली जैकेट चुनें।