घर सजाने से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, खराब हो सकता है लुक

घर सजाना एक कला है, जिसमें कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों से न केवल आपके घर का लुक खराब हो सकता है, बल्कि इससे असुविधा भी हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए। इनसे बचकर आप अपने घर को न केवल सुंदर बना सकते हैं, बल्कि उसमें रहने में भी आरामदायक महसूस करेंगे।

#1 रंगों का गलत चयन करना घर सजाते समय रंगों का चुनाव बहुत जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि गहरे रंगों का इस्तेमाल करने से घर ज्यादा आकर्षक लगेगा, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। गहरे रंगों से कमरा छोटा और बंद सा लगता है। बेहतर होगा कि आप हल्के और खुशमिजाज रंगों का चयन करें, जो कमरे को खुला और बड़ा दिखाएं। इसके अलावा प्राकृतिक रोशनी को ध्यान में रखते हुए रंग चुनें ताकि आपका घर हमेशा रोशन और ताजा लगे।

#2 फर्नीचर का अधिक या कम होना फर्नीचर का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर फर्नीचर ज्यादा होगा तो कमरे में जगह कम लगेगी और अगर कम होगा तो कमरे में खालीपन सा महसूस होगा। सही आकार और मात्रा में फर्नीचर चुनें ताकि कमरा संतुलित लगे। इसके अलावा फर्नीचर का डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए जो कमरे की सुंदरता को बढ़ाए और उसमें आरामदायक माहौल बनाए रखे। फर्नीचर का चयन करते समय उसकी उपयोगिता और आरामदायक होना भी ध्यान में रखें।

#3 रोशनी की अनदेखी करना रोशनी किसी भी कमरे का अहम हिस्सा होती है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। सही रोशनी न केवल कमरे को रोशन करती है बल्कि उसकी सुंदरता भी बढ़ाती है। अगर रोशनी सही नहीं होगी तो आपका कमरा उबाऊ और अंधेरा सा लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके कमरे में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी आए और अगर जरूरत पड़े तो कृत्रिम रोशनी का भी सही इस्तेमाल करें। इससे आपका कमरा हमेशा ताजा और आकर्षक दिखेगा।

#4 दीवारों पर बहुत सारे चित्र लगाना दीवारों पर बहुत सारे चित्र लगाने से कमरा भरा-भरा सा दिखता है, जिससे आरामदायक माहौल नहीं रहता। बेहतर होगा कि आप एक या दो ही बड़े आकार के चित्र लगाएं, जो ध्यान खींचें और कमरे को खास बनाएं। इसके अलावा चित्रों का चयन ऐसा होना चाहिए जो आपके घर की सजावट से मेल खाता हो और उसमें एक सुंदरता जोड़ता हो। इससे आपके कमरे का लुक निखर जाएगा और उसमें एक आकर्षक माहौल बनेगा।