सूजी से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन, जानिए रेसिपी

सूजी एक ऐसी सामग्री है, जिसका उपयोग कई स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने के लिए किया जा सकता है। यह हल्का और पौष्टिक होता है, जिससे इसे नाश्ते में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको सूजी से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि जल्दी भी बन जाते हैं और इन्हें बनाना आसान है।

#1 सूजी का उपमा सूजी का उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है। इसे बनाने के लिए सूजी को हल्का-सा भूनकर उसमें तेल में राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, अदरक और हरी सब्जियां मिलाई जाती हैं। इसके बाद इसमें भुनी हुई सूजी मिलाई जाती है और पानी डालकर पकाया जाता है। यह नाश्ता पौष्टिक और स्वादिष्ट है, जिससे यह आपके सुबह के खाने को खास बना सकता है। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।

#2 सूजी का ढोकला ढोकला गुजरात का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे आमतौर पर बेसन से बनाया जाता है, लेकिन सूजी से भी इसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सूजी को दही और मसालों के साथ मिलाकर खमीर आने तक रखा जाता है, फिर इसे भाप में पकाया जाता है। ऊपर से तड़का लगाने के बाद इसे कटे हुए हरे धनिये और हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है। यह नाश्ता हल्का और पौष्टिक है।

#3 रवा इडली इडली दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे आमतौर पर चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है, लेकिन सूजी से भी इसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सूजी को दही और मसालों के साथ मिलाकर खमीर आने तक रखा जाता है, फिर इसे भाप में पकाया जाता है। ऊपर से तड़का लगाने के बाद इसे कटे हुए हरे धनिये और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। यह नाश्ता पौष्टिक और स्वादिष्ट है।

#4 सूजी के पकोड़े सूजी के पकोड़े एक बेहतरीन स्नैक विकल्प हो सकते हैं, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सूजी को बेसन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और मसालों के साथ मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में तले जाते हैं। ये पकोड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जिन्हें आप हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं।