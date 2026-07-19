दादी मां के ये 5 शौक मानसिक स्वास्थ्य के लिए होते हैं फायदेमंद, आप भी अपनाएं
क्या है खबर?
दादी मां के शौक हमेशा से ही हमें कुछ नया सिखाने और जीवन को सरल बनाने में मदद करते आए हैं। उनकी बातें और आदतें न केवल हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे ही शौक के बारे में जानेंगे, जो दादी मां के जीवन का अहम हिस्सा हैं और जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं।
#1
सिलाई या बुनाई करना
हम में से ज्यादातर लोगों की दादी मां अपने खाली समय में सिलाई या बुनाई करती हुई नजर आती होंगी। यह शौक न केवल उनके दिमाग को स्थिर बनाए रखता है, बल्कि नए और खूबसूरत कपड़े भी तैयार करता है।
आप भी इस शौक को दादी मां से सीख सकते हैं, ताकि आपका तनाव कम हो और आप नई रचनाएं कर सकें। सिलाई और बुनाई करते समय ध्यान उसी पर होता है, जिससे चिंता दूर हो जाती है।
#2
कहानियां सुनना
दादी मां हमेशा हमें कहानियां सुनाती थीं, जिनमें जीवन के अहम सबक छिपे होते थे। ये कहानियां हमें सही-गलत का फर्क समझाने में मदद करती थीं और हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाती थीं।
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहानियां सुनना और सुनाना एक अच्छा तरीका होता है, जिससे हम अपने अनुभव साझा कर सकें और दूसरों से भी कुछ नया सीख सकें।
इससे हमारा मन हल्का होता है और हम नए नजरिए से चीजों को देख पाते हैं।
#3
बागवानी करना
दादी मां हमेशा बागवानी में जुटी रहती थीं। पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी देना और उनकी बात सुनना उनके लिए एक सुखद अनुभव था।
यह न केवल उन्हें खुशी देता था, बल्कि मन को भी सुकून मिलता था। आजकल के तनाव भरे जीवन में बागवानी करना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे हम प्रकृति के करीब आ सकते हैं और मन को शांति पा सकते हैं।
पौधों की देखभाल करने से मन हल्का होता है।
#4
खुद खाना बनाना
दादी मां हमेशा खुद खाना बनाती थीं। यह सिर्फ एक रोजमर्रा की आदत नहीं थी, बल्कि प्यार और देखभाल का प्रतीक भी था।
खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए वे उसमें अपनी भावनाएं डालती थीं, जिससे वह और भी खास बन जाता था।
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी खुद खाना बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे हम अपने भोजन को अधिक प्यार और देखभाल के साथ बना सकते हैं।
#5
खेल खेलना
दादी मां लूडो और कैरम आदि खेल खेलना पसंद करती हैं। ये खेल न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि दिमाग को चुस्त रखने में भी मददगार हैं।
आजकल भी इन खेलों को अपनाकर हम अपने दिमाग को सक्रिय रख सकते हैं और परिवार संग समय बिताने का आनंद ले सकते हैं।
इन शौक को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, बल्कि मन को शांति भी पा सकते हैं।