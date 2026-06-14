मानसून के प्रसिद्ध विदेशी व्यंजन

बारिश के मौसम के 5 विदेशी कंफर्ट व्यंजन, जो शरीर को देते हैं हल्की गर्माहट

लेखन सयाली 02:57 pm Jun 14, 202602:57 pm

क्या है खबर?

बारिश के दिनों में एक प्याली गर्मा-गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का मन करता है। जिस तरह यह हम भारतियों का मानसून का पसंदीदा खाना है, वैसे ही हर देश के अपने बारिश वाले कंफर्ट व्यंजन होते हैं। अगर आपको भी इस मौसम में विदेशी व्यंजनों का मजा लेना है तो अपने खान-पान में इन 5 पकवानों को शामिल करें। ये विभिन्न देशों के व्यंजन हैं, जो मानसून के दौरान गर्माहट देते हैं और पसंद किए जाते हैं।