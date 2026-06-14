बारिश के मौसम के 5 विदेशी कंफर्ट व्यंजन, जो शरीर को देते हैं हल्की गर्माहट
क्या है खबर?
बारिश के दिनों में एक प्याली गर्मा-गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का मन करता है। जिस तरह यह हम भारतियों का मानसून का पसंदीदा खाना है, वैसे ही हर देश के अपने बारिश वाले कंफर्ट व्यंजन होते हैं। अगर आपको भी इस मौसम में विदेशी व्यंजनों का मजा लेना है तो अपने खान-पान में इन 5 पकवानों को शामिल करें। ये विभिन्न देशों के व्यंजन हैं, जो मानसून के दौरान गर्माहट देते हैं और पसंद किए जाते हैं।
#1
मोमो
मोमो तिब्बत और नेपाल का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो आजकल भारत में भी पसंद किया जाता है। मोमो को भाप में पकाकर या तलकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा में नमक मिलाकर आटा गूंध लें, फिर इसके बाद पत्तागोभी, गाजर, हरी मिर्च और सोया सॉस आदि डालकर भरावन तैयार करें। अंत में मोमो को स्टीमर में पकाएं। यह व्यंजन बारिश के मौसम में एक खास अनुभव देता है।
#2
सूप
बारिश के मौसम में गर्मा-गर्म सूप पीने का अपना ही मजा है। इसकी चुस्कियां लेते ही शरीर को काफी गर्माहट मिलती है। चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों में इसे मानसून का कंफर्ट व्यंजन माना जाता है। हालांकि, हर देश का अपना खास सूप होता है, जो वहां की स्थानीय सामग्रियों से बनाया जाता है। इनमें से मंचाऊ, हॉट एंड सावर, लेमन कोरिएंडर, टमाटर, स्वीट कॉर्न, टॉम यम या नूडल्स सूप सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
#3
पकौड़े
भारत के लोगों के लिए पकौड़े मानसून के मौसम का पर्याय होते हैं। जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं, भारतीय घरों में चाय के साथ अलग-अलग तरह के पकौड़े तले जाने लगते हैं। इनमें प्याज, पनीर, आलू, गोभी, मिर्ची और न जाने कौन-कौन सी सब्जियों वाले पकौड़े शामिल होते हैं। इन्हें हरी चटनी या टमाटर वाले सॉस के साथ खाया जाता है। तले होने के कारण ये पकौड़े स्वाद में लाजवाब लगते हैं।
#4
सोपा दे फ्रिजोल
मेक्सिको के लोग मानसून के आने पर सोपा दे फ्रिजोल का सेवन करना शुरू कर देते हैं। यह एक तरह का सूप होता है, जो काली सेम से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले काली सेम को उबाल लिया जाता है और उसमें भुना हुआ जीरा, लहसुन और अन्य मसाले शामिल किए जाते हैं। इसके बाद इस सूप को परोसने से पहले इसके ऊपर ढेर सारा केसो फ्रेस्को यानि चीज डाला जाता है।
#5
आगेबिताशी
जापान का खाना तो पहले से ही मशहूर है, लेकिन मानसून में यहां आगेबिताशी खाने का मजा ही अलग है। यह बैंगन से बनने वाला एक व्यंजन है, जिसे दाशी सॉस के साथ पकाया जाता है। यह सोया से बनने वाला एक सूप बेस होता है, जिसमें तले हुए बैंगन को डालकर पकने दिया जाता है। इसमें कई स्थानीय मसाले और अन्य सब्जियां भी शामिल की जाती हैं, जिससे इस व्यंजन का स्वाद दोगुना हो जाता है।