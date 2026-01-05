2026 में फैशन में रहेंगे इन 5 रंगों वाले कपड़े, महिलाएं कर सकती हैं चुनाव

हर साल फैशन की दुनिया में कई नए रंग चलन में आते हैं, जो कपड़ों और गहनों में जान डाल देते हैं। 2026 में भी ऐसा ही होगा, जहां कुछ खास रंग अपनी छाप छोड़ेंगे। इन रंगों का चयन मौसम, मौजूदा रुझानों और सामाजिक बदलावों के आधार पर किया जाता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको उन 5 रंगों के बारे में बताने वाले हैं, जो 2026 में महिलाओं के स्टाइल का हिस्सा बन सकते हैं।

#1 हल्का नीला हल्का नीला एक ऐसा रंग है, जो नाजुकता और ताजगी का अहसास दिलाता है। यह रंग गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है, क्योंकि यह ठंडक देता है और आंखों को सुकून पहुंचाता है। आप इस रंग की कुर्तियां, साड़ियां या फिर लहंगे चुन सकती हैं। इसके अलावा हल्के नीले रंग की ड्रेस, टॉप, जींस और अन्य कपड़े भी बहुत आकर्षक लगते हैं। आप जगह और मौके के हिसाब से परिधान चुन सकती हैं।

#2 गेरुआ नारंगी गेरुआ नारंगी एक ऐसा रंग है, जो गर्मियों की धूप की याद दिलाता है और ऊर्जा से भरपूर महसूस कराता है। यह रंग खासतौर पर पार्टी वाले कपड़ों या फिर शर्ट में अच्छा लगता है। गेरुआ नारंगी रंग की साड़ी भी बहुत सुंदर लगती है और इसे आप त्योहारों या खास मौकों पर पहन सकती हैं। इसके अलावा गेरुआ नारंगी रंग के लहंगे इस साल सबसे ज्यादा चलन में रहने वाले हैं, जो लुक को खास बना सकते हैं।

#3 मिंट हरा मिंट हरा रंग ताजगी और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह त्वचा के रंग को निखार सकता है और इस साल बहुत ट्रेंडी रहने वाला है। मिंट हरे रंग की कुर्तियां, सलवार-कमीज या फिर सूट बहुत सुंदर लगते हैं। आप इन्हें किसी भी मौके पर पहन सकती हैं। इसके अलावा मिंट हरे रंग के टॉप, शर्ट, स्वेटर और हुडी भी बेहद चलन में रहने वाली हैं। इन्हें आप सफेद पैंट या जींस के साथ पेयर कर सकती हैं।

#4 गुलाबी गुलाबी एक ऐसा रंग है, जो नाजुकता और मासूमियत का अहसास दिलाता है। यह रंग रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने के लिए आदर्श होता है, क्योंकि यह आरामदायक महसूस करवाता है और आपको एक प्यारा लुक दे सकता है। गुलाबी रंग के पारंपरिक परिधानों में आप किसी परी जितनी खूबसूरत लग सकती हैं। वहीं, इस रंग के ड्रेस जैसे पश्चिमी कपड़े भी हमेशा ही चलन में रहते हैं। गुलाबी रंग हर रंग के साथ जंचता भी है।