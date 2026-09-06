मेकअप के दौरान कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
कलर करेक्टर का इस्तेमाल मेकअप को बेहतरीन बनाने में मदद करता है। यह त्वचा की असमानताओं को छिपाने और एक समान रंग देने में सहायक होता है। हालांकि, कई महिलाएं कलर करेक्टर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पातीं और इससे उनका मेकअप बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको 5 आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें महिलाएं कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते समय करती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।
#1
गलत रंग का चयन करना
कलर करेक्टर का सही रंग चुनना बहुत जरूरी होता है। कई महिलाएं अपने त्वचा के रंग को ध्यान में रखे बिना ही किसी भी रंग का चयन कर लेती हैं, जिससे उनका मेकअप अच्छा नहीं दिखता।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो पीच या नारंगी शेड बेहतर होते हैं, जबकि गहरे त्वचा रंग वाली महिलाओं के लिए हरा या पीला शेड उपयुक्त होते हैं।
सही रंग चुनने से आपका मेकअप ज्यादा निखरता है।
#2
ज्यादा मात्रा में उपयोग करना
कलर करेक्टर का ज्यादा उपयोग करना एक बड़ी गलती हो सकती है। कुछ महिलाएं यह सोचती हैं कि ज्यादा मात्रा में कलर करेक्टर लगाने से उनकी समस्याएं बेहतर तरीके से छिपेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ज्यादा मात्रा में कलर करेक्टर लगाने से चेहरा भारी दिखने लगता है और प्राकृतिक रूप से छिपी हुई समस्याएं उभरकर सामने आने लगती हैं।
इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही कलर करेक्टर का उपयोग करें, ताकि आपका मेकअप स्वाभाविक लगे।
#3
गलत जगह पर लगाना
कलर करेक्टर लगाने की जगह भी अहम होती है। कई महिलाएं बिना सोचे-समझे कहीं भी कलर करेक्टर लगा लेती हैं, जिससे उनका पूरा लुक बिगड़ जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो वहां पीच या नारंगी शेड लगाएं, ताकि वे छिप जाएं।
इसी तरह अगर आपकी त्वचा पर लाल धब्बे हैं तो उन्हें छिपाने के लिए सही जगह पर सही रंग का उपयोग करें।
#4
गलत तरीके से मिलाना
कलर करेक्टर को सही तरीके से मिलाना बहुत जरूरी होता है, ताकि वह त्वचा में पूरी तरह मिल जाए और अलग से दिखाई न दे। कई महिलाएं इसे ठीक से नहीं मिलातीं, जिससे उनका मेकअप बनावटी लगता है।
सही तरीके से मिलाने के लिए पहले उंगलियों या स्पंज की मदद से हल्के हाथों से फैलाएं, फिर ब्रश की मदद से सेट करें।
इससे आपका मेकअप प्राकृतिक दिखेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा।
#5
बेस मेकअप के साथ मेल न खाना
कलर करेक्टर और बेस मेकअप का मेल होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा एक समान दिखे। कई बार महिलाएं अलग-अलग ब्रांड या शेड का उपयोग कर लेती हैं, जिससे उनका चेहरा असंगत दिखता है।
हमेशा एक ही ब्रांड और शेड का उपयोग करें, ताकि आपका मेकअप पूरी तरह संतुलित लगे।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकती हैं और हर मौके पर खूबसूरत दिख सकती हैं।