पीच रंग की साड़ी के साथ पहनें ये 5 रंग वाले ब्लाउज, बैठेगा बढ़िया कंट्रास्ट

पीच रंग की साड़ी भारतीय महिलाओं पर बहुत अच्छी लगती है। यह गुलाबी, क्रीम और नारंगी का एक हल्का मिश्रित शेड होता है, जो न्यूड कहला सकता है। अब पीच साड़ी पर पीच रंग का ब्लाउज पहनने का समय गया। इसके बजाय महिलाएं अन्य आकर्षक रंगों का कंट्रास्ट बैठना पसंद करती हैं, ताकि एक खास लुक मिल सके। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 रंग के ब्लाउज बताएंगे, जो पीच साड़ी के साथ जंचेंगे।

#1 क्रीम रंग का ब्लाउज क्रीम रंग का ब्लाउज पीच रंग की साड़ी के साथ बहुत प्यारा लग सकता है। यह ब्लाउज साड़ी के हल्के रंग के साथ मेल खाएगा और एलिगेंट लुक प्रदान करेगा। यह संयोजन खास तौर से उन महिलाओं पर अच्छा लगेगा, जिनका रंग गोरा है। आप हल्की कढ़ाई वाला स्लीवलेस क्रीम ब्लाउज चुन सकती हैं या पफ स्लीव वाला ब्लाउज भी पहन सकती हैं। इस लुक के साथ हल्के जेवर ही अच्छे लगेंगे।

#2 रानी गुलाबी रंग का ब्लाउज अगर आप थोड़ा शाही लुक चाह रही हैं तो पीच साड़ी के साथ रानी गुलाबी रंग का ब्लाउज पहनें। यह रंग आत्मविश्वास, स्नेह और जुनून का प्रतीक होता है। आपको थोड़ी कढ़ाई वाली पीच साड़ी के साथ ऐसा गुलाबी ब्लाउज चुनना चाहिए, जिस पर भारी कढ़ाई की गई हो। इस रंग वाला वेलवेट का ब्लाउज सबसे शानदार लगेगा और आपको किसी रानी जैसा ही लुक देगा। यह लुक शादी जैसे उत्सवों के लिए बढ़िया रहेगा।

#3 गोल्डन रंग का ब्लाउज गोल्डन रंग का ब्लाउज पीच रंग की साड़ी के साथ सबसे अच्छा लगता है और यह एक सदाबहार संयोजन है। गोल्डन कढ़ाई वाली पीच साड़ी लें और उससे मेल खाता हुआ गोल्डन ब्लाउज ही सिलवाएं। अगर आपकी साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर भी हुआ तो आपका लुक और खास लगेगा। आप सीक्वेन वाला गोल्डन ब्लाउज भी ले सकती हैं, जो एक मॉडर्न लुक प्रदान करेगा। इसके साथ सोने के जेवर ही पहनें।

#4 फिरोजी नीले रंग का ब्लाउज पीच रंग की साड़ी के साथ अगर आप फिरोजी नीला ब्लाउज पेयर करेंगी तो आप बहुत सुंदर दिखेंगी। यह विपरीत रंग होते हुए भी बहुत ही सुंदर दिखता है और आपके पूरे लुक को खास बना सकता है। इस लुक के साथ आप मोती वाले जेवर पहन सकती हैं या फिर कुंदन के आभूषण भी स्टाइल कर सकती हैं। अपनी साड़ी पर फिरोजी नीले रंग की लटकन भी जोड़ें, जिससे लुक और संतुलित लगेगा।