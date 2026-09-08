पतझड़ के दौरान दालचीनी से बने ये 5 पकवान उंगलियां चाटने पर कर देंगे मजबूर
क्या है खबर?
दालचीनी एक मसाला है, जो खाने को न केवल स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह पतझड़ के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और सर्दी-जुकाम से बचाने में भी सहायक होता है। इस मौसम में दालचीनी का इस्तेमाल खान-पान में करना सेहत के लिए अच्छा है। हम 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, जिनमें दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है और जो पतझड़ में खाए जाते हैं।
#1
दालचीनी की चाय
दालचीनी की चाय पतझड़ का एक फायदेमंद पेय है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी डालें।
इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि दालचीनी का स्वाद अच्छी तरह पानी में घुल जाए। इसके बाद इसे छानकर कप में डालें और स्वाद के लिए गुड़ या शहद मिलाएं।
यह चाय न केवल ठंड से बचाने में मदद करती है, बल्कि शरीर को तरोताजा भी महसूस कराती है।
#2
दालचीनी वाली स्टार ब्रेड
दालचीनी से एक खास तरह की ब्रेड बनाई जाती है, जो सितारे के आकार की होती है। यही कारण है कि इसका नाम स्टार ब्रेड पड़ा।
यह एक पुल-अपार्ट ब्रेड है, जिसके अंदर दालचीनी की फिलिंग की जाती है। इसका आटा मैदे, गर्म दूध, खमीर, चीनी, मक्खन और नमक से तैयार होता है।
फिलिंग बनाने के लिए दालचीनी पाउडर, मक्खन और भूरी चीनी को मिलाया जाता है। ब्रेड को बेक करने के बाद ऊपर से पिसी चीनी भी छिड़कते हैं।
#3
दालचीनी के मफिन
दालचीनी के मफिन बनाने के लिए मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, दालचीनी पाउडर, चीनी, दूध, मक्खन, वेनिला के अर्क और दही को मिलाएं। पहले सूखी सामग्री और एक साथ मिलाएं और गीली सामग्री को एक साथ मिलाएं।
इसके बाद दोनों मिश्रणों को साथ मिला लें। इस बैटर को मफिन के सांचों में डालें और पहले से गर्म ओवन में बेक करें। ऊपर से दालचीनी और चीनी का मिश्रण छिड़कना न भूलें।
#4
सेब और दालचीनी की ओटमील
सेब और दालचीनी की ओटमील बनाने के लिए एक पैन में ओट्स को सूखा भून लें। अब पैन में मक्खन गर्म करके उसमें सेब के टुकड़ों को पकाएं और मुलायम करें।
इसमें दालचीनी पाउडर और नमक मिलाएं और पानी डालें। अब इसमें सीधे ओट्स डाल दें और 5 से 7 मिनट तक पकने दें। इसे थाली में निकालें और ऊपर से मेपल सिरप, वेनिला का अर्क और दालचीनी पाउडर छिड़कें।
#5
सिनेमन रोल्स
सिनेमन रोल्स एक बढ़िया और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे बच्चे और बड़े, सभी पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए आटे को गूंधकर पतला बेल लें।
फिर इस पर मक्खन लगाएं और ऊपर से दालचीनी पाउडर और गुड़ का मिश्रण फैलाएं। इसे रोल करें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
इन टुकड़ों को धीमी आंच पर पकाएं या ओवन में सेंक लें। ये रोल्स कुरकुरे और मीठे होते हैं, जो चाय या कॉफी के साथ खाने के लिए एकदम सही हैं।