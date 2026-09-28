बड़े हो कर बचपन वाली इन 5 गतिविधियों को करना पसंद करने लगे हैं लोग

बड़े हो कर बचपन वाली इन 5 गतिविधियों को करना पसंद करने लगे हैं लोग
क्या है खबर?
बचपन में जो सरल और मजेदार गतिविधियां हमें बहुत खुशियां देती थीं, वे अब बड़े होकर भी हमें आनंदित करती हैं। यह एक अनोखा अनुभव है, जो हमें हमारे अंदर के बच्चे को फिर से जीने का मौका देता है। इन गतिविधियों में रंगों के साथ खेलना, चित्रकारी करना, बागवानी करना, संगीत सुनना और हस्तकला बनाना शामिल है। इनसे न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि हम तनावमुक्त भी महसूस करते हैं।
#1
रंगों के साथ खेलना
बचपन में रंगों के साथ खेलना बहुत पसंद हुआ करता था। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें भी रंगों का महत्व समझ में आता है।
रंगों का सही मेल हमें मानसिक शांति देता है और हमारे मूड को बेहतर बनाता है। आप अपने घर की दीवारों पर हल्के रंगों का उपयोग कर सकते हैं या अपने कपड़ों में भी हल्के रंगों को शामिल कर सकते हैं।
इसके अलावा रंगों से कलाकारी करने का अनुभव ले सकते हैं।
#2
चित्रकारी करना
चित्रकारी करना एक ऐसी गतिविधि है, जो न केवल हमारी रचनात्मकता को बढ़ाती है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी देती है। बड़े होकर भी चित्रकारी करना अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
आप इसे शौकिया तौर पर कर सकते हैं या इसे एक नियमित आदत बना सकते हैं। इससे न केवल आपका मन हल्का होगा, बल्कि आप अपने अंदर की रचनात्मकता को भी पहचान पाएंगे।
#3
खेल खेलना
बचपन में हम सभी मिलकर मजेदार खेल खेला करते थे, चाहे वे घर के बाहर वाले खेल हों या अंदर खेले जाने वाले। बड़े हो कर भी दिल करता है कि हम इन खेलों का आनंद फिर से ले सकें।
ऐसे में आप अपने भाई-बहनों या दोस्तों के साथ मिलकर पकड़म-पकड़ाई, छुपन-छुपाई, क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य बाहर वाले खेल खेल सकते हैं।
इसके अलावा घर के अंदर आप ताश, झेंगा, लूडो, चैस और अन्य बोर्ड गेम खेल सकते हैं।
#4
संगीत सुनना
संगीत सुनना या गाना हमेशा से ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। बड़े होकर भी संगीत सुनना या गाना अपने दिनभर की थकान मिटाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं। इसके अलावा संगीत सुनने से हमारी मानसिक शांति भी बढ़ती है और हम तनावमुक्त महसूस करते हैं।
यह गतिविधि हमें अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीने का मौका देती है।
#5
हस्तकला बनाना
हस्तकला बनाना एक ऐसी गतिविधि है, जो हमारी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और हमें संतोष का अनुभव कराती है। बड़े होकर भी हस्तकला बनाना अपने खाली समय का सदुपयोग करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इससे न केवल हमारा मन व्यस्त रहता है, बल्कि हम नए-नए आइडियाज भी सोच पाते हैं। इन सरल गतिविधियों के माध्यम से हम अपने बचपन की यादों को ताजा कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं।