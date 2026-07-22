मेहमानों को परोसें ये 5 तले हुए चीजी स्नैक्स, सभी चाटते रह जाएंगे उंगलियां
क्या है खबर?
अगर आप किसी पार्टी या फिर खास मौके पर अपने घर मेहमानों को बुलाते हैं तो उनके लिए तरह-तरह के स्नैक्स बनाना तो बनता है। ऐसे मौकों पर आप मेहमानों को तले हुए चीजी स्नैक्स परोस सकते हैं, क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी आसान होते हैं। आइए आज हम आपको तले हुए चीजी स्नैक्स की 5 रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा।
#1
चीजी कचौड़ी
सबसे पहले एक बर्तन में आटा, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंथ लें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और पनीर डालकर भूनें।
इसके बाद आटे की लोई बनाकर उसमें चीज का टुकड़ा और पनीर वाला मिश्रण भरकर कचौड़ी बना लें। अब इन्हें गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तलें और फिर गर्मा-गर्म कचौड़ी को हरी चटनी के साथ परोसें।
#2
चीज बॉल्स
चीज बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू को मैश करके उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा चीज मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर इन्हें आटे में लपेटें और फिर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें।
इसके बाद गर्मा-गर्म चीज बॉल्स को हरी चटनी के साथ परोसें। यकीनन यह स्नैक आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और वे इसे बार-बार खाने की मांग करेंगे।
#3
चीजी मक्का टिक्की
इसके लिए सबसे पहले उबले आलू और उबले मक्का के दानों को मैश करके उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी-सी चीज मिलाएं।
अब इस मिश्रण से टिक्की बनाकर इन्हें आटे में लपेटें और फिर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। इसके बाद गर्मा-गर्म मक्का टिक्की को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।
यकीनन यह स्नैक आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और वे इसे बार-बार खाने की मांग करेंगे।
#4
चीजी ब्रेड रोल्स
सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस को पानी में भिगोकर थोड़ा-सा चपटा कर लें, फिर उस पर आलू का भरावन रखें और रोल बना लें।
रोल करने से पहले सभी ब्रेड के टुकड़ों के बीच में लंबा-सा चीज का टुकड़ा रखना न भूलें। इसी तरह सारे ब्रेड रोल्स बना लें।
एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें ब्रेड रोल्स को सुनहरा होने तक तल लें। इसके बाद गर्मागर्म ब्रेड रोल्स को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।
#5
चीजी पनीर टिक्की
सबसे पहले उबले आलू को मैश करके उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा चीज मिलाएं। अब इस मिश्रण से टिक्की बनाकर इन्हें आटे में लपेटें और फिर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें।
इसके बाद गर्मा-गर्म पनीर टिक्की को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यकीनन यह स्नैक आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और वे इसे बार-बार खाने की मांग करेंगे।
ये सभी स्नैक्स आपकी पार्टी की जान बन जाएंगे।