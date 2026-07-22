मेहमानों को परोसें ये 5 तले हुए चीजी स्नैक्स, सभी चाटते रह जाएंगे उंगलियां

सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस को पानी में भिगोकर थोड़ा-सा चपटा कर लें, फिर उस पर आलू का भरावन रखें और रोल बना लें।

रोल करने से पहले सभी ब्रेड के टुकड़ों के बीच में लंबा-सा चीज का टुकड़ा रखना न भूलें। इसी तरह सारे ब्रेड रोल्स बना लें।

एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें ब्रेड रोल्स को सुनहरा होने तक तल लें। इसके बाद गर्मागर्म ब्रेड रोल्स को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।