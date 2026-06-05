भारत से इन 5 देशों के लिए है सबसे सस्ती उड़ान, घूमने का बना सकते हैं प्लान

अगर आप विदेश घूमने का विचार कर रहे हैं, लेकिन बजट की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो अब चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आप भारत से विदेश यात्रा का मन बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां से भारत के लिए हवाई यात्रा का खर्च काफी कम है। इन देशों में घूमने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं लगते।

#1 थाईलैंड थाईलैंड एक ऐसा देश है, जो अपने सुंदर समुद्र तटों, पुराने मंदिरों और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहां का मौसम सालभर अच्छा रहता है, इसलिए किसी भी समय घूमने का आनंद लिया जा सकता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप खरीदारी, खाने और घूमने का मजा ले सकते हैं। यहां का हवाई किराया अन्य देशों की तुलना में कम है, जिससे यहां की यात्रा बजट में रहती है।

#2 श्रीलंका श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। यहां के चाय बागान, पुराने मंदिर और सफेद रेत से भरे समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां का हवाई किराया भी अन्य देशों की तुलना में कम है। इसके अलावा यहां का जीवन स्तर भी काफी सस्ता है, जिससे आपकी यात्रा बजट में रह सकती है।

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#3 नेपाल नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहां के प्रमुख आकर्षणों में काठमांडू, पोखरा और चितवन राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। नेपाल में यात्रा करने के लिए हवाई किराया अन्य देशों की तुलना में कम है और यहां आसानी से सड़क यात्रा के जरिए भी जाया जा सकता है। इसके अलावा यहां का जीवन स्तर भी काफी सस्ता है, जिससे आपकी यात्रा बजट में रह सकती है।

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#4 मलेशिया मलेशिया एक विविधतापूर्ण संस्कृति वाला देश है, जो अपने आधुनिक शहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी कुआलालंपुर अपने ऊंचे-ऊंचे टावरों और आधुनिक सुविधाओं के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहां के घने जंगल, समुद्र तट और पर्वत श्रृंखलाएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। मलेशिया में यात्रा करने के लिए हवाई किराया अन्य देशों की तुलना में कम है, जिससे आपकी यात्रा बजट में रह सकती है।