अपने फिटनेस रूटीन में शामिल करें ये 5 कैलिस्टेनिक्स एक्सरसाइज, बढ़ेगी ताकत

अपने फिटनेस रूटीन में शामिल करें ये 5 कैलिस्टेनिक्स एक्सरसाइज, बढ़ेगी ताकत
क्या है खबर?
कैलिस्टेनिक्स एक प्रकार की एक्सरसाइज है, जो बिना किसी मशीन या उपकरण के की जाती है। यह हमारे शरीर की ताकत, लचीलापन और संतुलन को बढ़ाने में मदद करती है। कैलिस्टेनिक्स एक्सरसाइज न केवल मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, बल्कि सहनशक्ति भी बढ़ाती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सरल और प्रभावी कैलिस्टेनिक्स एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जिन्हें रोजाना 10 से 15 मिनट करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है।
#1
पुश-अप्स
पुश-अप्स एक सरल और प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपकी छाती, कंधे और बाहों को मजबूत करती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर हाथों को जमीन पर रखें और पैरों को पीछे की ओर सीधा कर लें।
अब धीरे-धीरे शरीर को नीचे लाएं, जब तक कि छाती जमीन से न लगे, फिर वापस ऊपर उठें। इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर की सहनशक्ति भी बढ़ती है।
#2
स्क्वाट्स
स्क्वाट्स आपके पैरों और नितंबों को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हो जाएं।
अब घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें, जैसे कि कुर्सी पर बैठ रहे हों, फिर धीरे-धीरे ऊपर आ जाएं। इस एक्सरसाइज को रोजाना करने से आपके पैर और नितंब मजबूत होते हैं।
इसके अलावा यह आपकी सहनशक्ति भी बढ़ाती है और शरीर के संतुलन को सुधारती है।
#3
प्लैंक
प्लैंक एक बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को टोन करती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, फिर कोहनियों और पंजों के बल उठकर अपनी पीठ को सीधा रखें।
इस स्थिति में जितनी देर हो सके उतनी देर रहें। प्लैंक करने से आपकी कोर मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे आपकी शारीरिक संतुलन बेहतर होता है और शरीर की ताकत भी बढ़ती है।
#4
लंजेस
लंजेस आपके पैरों, नितंबों और कूल्हों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे खींचें, फिर आगे वाले घुटने को मोड़ें जबकि पीछे वाला पैर सीधा रखें।
इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें, फिर वापस पहले वाली स्थिति में आएं। इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से करें, ताकि संतुलन बना रह सके।
#5
बर्पीज
बर्पीज एक उच्च तीव्रता वाली एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर झुककर दोनों हाथों को सामने रखें और कूद कर पैरों को पीछे की ओर ले जाएं, फिर पुश-अप करें।
इसके बाद कूद कर वापस पैरों को आगे लाएं और खड़े होकर ऊपर छलांग लगाएं। इन सभी एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आप न केवल फिट रहेंगे, बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ा सकेंगे।