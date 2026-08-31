अपने फिटनेस रूटीन में शामिल करें ये 5 कैलिस्टेनिक्स एक्सरसाइज, बढ़ेगी ताकत

पुश-अप्स एक सरल और प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपकी छाती, कंधे और बाहों को मजबूत करती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर हाथों को जमीन पर रखें और पैरों को पीछे की ओर सीधा कर लें।

अब धीरे-धीरे शरीर को नीचे लाएं, जब तक कि छाती जमीन से न लगे, फिर वापस ऊपर उठें। इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर की सहनशक्ति भी बढ़ती है।