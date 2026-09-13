आलस्य भरे रविवार के लिए बेहतरीन हैं ये 5 ब्रंच व्यंजन, जानिए इनकी आसान रेसिपी

ओट्स उपमा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट ब्रंच है। इसे बनाने के लिए ओट्स को हल्का भून लें।

एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें राई, चना दाल, उरद दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। इसके बाद इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।

इसमें भुने हुए ओट्स और पानी डालकर पकाएं। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।

यह व्यंजन हल्का और पौष्टिक होता है, जो आपके रविवार को स्वाद और सेहत का मजा देता है।