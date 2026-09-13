आलस्य भरे रविवार के लिए बेहतरीन हैं ये 5 ब्रंच व्यंजन, जानिए इनकी आसान रेसिपी
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रविवार की सुबह आराम से बिताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देर से उठें और स्वादिष्ट ब्रंच बनाएं। ब्रंच का मतलब है नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ करना। यह न केवल आपका पेट भरता है, बल्कि आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा भी देता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे ब्रंच व्यंजन बताएंगे, जिन्हें बनाना आसान है और ये आपके आलसी रविवार को स्वादिष्ट बनाने में मदद करेंगे।
#1
पैनकेक
पैनकेक बनाना बहुत आसान है। इसके लिए कटोरी में मैदा, दूध, बेकिंग पाउडर और तेल डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसमें थोड़ा-सा खाने का सोडा डालें, ताकि पैनकेक फूला हुआ और नरम बने। अब तवे पर थोड़ा मक्खन लगाकर इस मिश्रण को डालें और दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक पकाएं।
इसे आप शहद, ताजे फल या मीठे सिरप के साथ खा सकते हैं। यह हल्का और स्वादिष्ट ब्रंच है, जो रविवार की सुबह को खास बना देगा।
#2
ओट्स उपमा
ओट्स उपमा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट ब्रंच है। इसे बनाने के लिए ओट्स को हल्का भून लें।
एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें राई, चना दाल, उरद दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। इसके बाद इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
इसमें भुने हुए ओट्स और पानी डालकर पकाएं। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।
यह व्यंजन हल्का और पौष्टिक होता है, जो आपके रविवार को स्वाद और सेहत का मजा देता है।
#3
सब्जियों वाली इडली
सब्जियों वाली इडली एक हल्का और पौष्टिक ब्रंच का विकल्प है। इसके लिए इडली के घोल में बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि मिलाएं।
अब इस मिश्रण को तेल लगी इडली की प्लेट्स में डालें और स्टीमर में पकाएं। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसें।
यह व्यंजन हल्का और स्वादिष्ट होता है, जो आपके आलसी रविवार को और भी खास बना सकता है।
#4
मीठा टोस्ट
मीठा टोस्ट बनाना बहुत ही आसान है और यह जल्दी तैयार होने वाला ब्रंच है। इसके लिए दही को दूध, चीनी और दालचीनी पाउडर के साथ अच्छे से फेंटें।
ब्रेड की स्लाइस को इस मिश्रण में डुबोएं और तवे पर मक्खन लगाकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। इसे आप ताजे फल, शहद या मीठे सिरप के साथ परोस सकते हैं।
यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपको पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रखता है।
#5
सब्जियों वाला उपमा
अगर आप कुछ हल्का और सेहतमंद खाना चाहते हैं तो सब्जियों वाला उपमा बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए सूजी को हल्का भून लें।
फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, हरी मिर्च, करी पत्ते और बारीक कटी प्याज डालें। प्याज को हल्का भूनने के बाद इसमें गाजर, मटर और अन्य सब्जियां डालें।
अब इसमें भुनी हुई सूजी और पानी डालकर पकाएं। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।