नाश्ते में शामिल करें शलजम के ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं बनाने

शलजम एक पौष्टिक सब्जी है, जो विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती है। आमतौर पर इसे सलाद या सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन इससे कई स्वादिष्ट नाश्ते भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको शलजम से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे नाश्ते की विधि बताते हैं, जिन्हें घर पर 10-15 मिनट में तैयार किया जा सकता है और ये आपके नाश्ते को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 शलजम के कुरकुरे चिप्स शलजम के चिप्स एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शलजम को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें ओवन या कढ़ाई में हल्का सा तेल और नमक डालकर कुरकुरा होने तक तलें या सेंकें। आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर आदि मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है।

#2 शलजम का परांठा शलजम का परांठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले शलजम को कदूकस कर लें और उसमें गेहूं का आटा, नमक, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा जीरा मिलाकर आटा गूंद लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर घी या तेल लगाकर सेंक लें। यह परांठा गर्मागर्म दही या अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।

Advertisement

#3 शलजम की स्वादिष्ट टिक्की शलजम की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और कदूकस किए हुए शलजम को मिलाकर उसमें नमक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

Advertisement

#4 शलजम का उपमा उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप शलजम से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रवा को हल्का-सा भून लें, फिर पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें। अब इसमें कदूकस किया हुआ शलजम डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद भुना हुआ रवा और पानी मिलाकर पकाएं। यह उपमा न केवल पौष्टिक है बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है।