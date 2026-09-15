मैग्नीशियम की कमी से बचने के लिए नाश्ते में इन 5 चीजों को करें शामिल
क्या है खबर?
मैग्नीशियम एक जरूरी खनिज है, जो शरीर के कई अहम कामों में मदद करता है। यह मांसपेशियों को आराम देने, हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर के कामकाज को सुधारने में सहायक है। यह तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है। आमतौर पर लोग मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए दवाइयां लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो खाने में मैग्नीशियम से भरपूर चीजों को शामिल करके भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं।
#1
ओट्स का दलिया
ओट्स का दलिया नाश्ते के लिए एक बढ़िया विकल्प है। यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है।
ओट्स में मैग्नीशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जिससे आपकी रोज की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसे बनाने के लिए ओट्स को पानी या दूध में पकाएं और उसमें अपने पसंदीदा फल और मेवे मिलाएं।
यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
#2
केला
केला एक ऐसा फल है, जिसे कहीं भी आसानी से पाया जा सकता है और यह मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। सुबह-सुबह एक केला खाने से आपका दिन ऊर्जा से भरा रहेगा।
केला पोटेशियम, विटामिन-B6 और फाइबर से भी भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसे आप अकेले खा सकते हैं या फिर ओटमील या फलों के शेक में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं।
#3
बादाम
बादाम में मैग्नीशियम के अलावा विटामिन-E और अच्छी वसा होती है, जो आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं। सुबह-सुबह कुछ बादाम खाने से आपका दिन ऊर्जा से भरा रहेगा और आपको लंबे समय तक तृप्त रखेगा।
बादाम को रात भर पानी में भिगोकर रखने से उनका सेवन करना आसान हो जाता है और उनके पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर द्वारा सोखे जाते हैं।
इसे आप अपने नाश्ते में स्नैक्स के रूप में शामिल कर सकते हैं।
#4
पालक
पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत है। इसे आप अपने नाश्ते में सलाद या सूप के रूप में शामिल कर सकते हैं।
पालक आयरन, कैल्शियम और विटामिन-A से भी भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। पालक को उबालकर या भाप में पकाकर खाने से इसके पोषक तत्व बेहतर तरीके से सोखे जाते हैं।
इसे आप अपने नाश्ते में स्नैक्स के रूप में भी शामिल कर सकते हैं।
#5
एवोकाडो टोस्ट
एवोकाडो टोस्ट एक सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेड पर मैश किया हुआ एवोकाडो फैलाएं और ऊपर से नमक-मिर्च लगाकर खाएं।
एवोकाडो में अच्छी वसा होती है, जो दिल के लिए अच्छा होता है। इस प्रकार इन सरल और स्वादिष्ट नाश्ते की मदद से आप अपनी मैग्नीशियम की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं।
इसे आप वजन घटाने का प्रयास करते समय खा सकते हैं।