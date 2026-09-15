मैग्नीशियम की कमी से बचने के लिए नाश्ते

मैग्नीशियम की कमी से बचने के लिए नाश्ते में इन 5 चीजों को करें शामिल

लेखन सयाली 04:46 pm Sep 15, 202604:46 pm

क्या है खबर?

मैग्नीशियम एक जरूरी खनिज है, जो शरीर के कई अहम कामों में मदद करता है। यह मांसपेशियों को आराम देने, हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर के कामकाज को सुधारने में सहायक है। यह तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है। आमतौर पर लोग मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए दवाइयां लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो खाने में मैग्नीशियम से भरपूर चीजों को शामिल करके भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं।