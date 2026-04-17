सुबह के नाश्ते के लिए चुनें ये 5 व्यंजन, वजन घटाने में कर सकते हैं मदद

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है क्योंकि यह पूरे दिन की ऊर्जा देता है। हालांकि, वजन घटाने वाले लोग नाश्ते को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और चाहते हैं कि उनका वजन न बढ़े। ऐसे में अगर आप भी वजन कम करने वाले हैं तो आपको अपने नाश्ते में ऐसे व्यंजन शामिल करने चाहिए, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ कम कैलोरी वाले भी हों।

#1 ओट्स का उपमा ओट्स का उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से तेल में सरसों, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ते भूनें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सब्जियां डालें। अब इसमें भुने हुए ओट्स, नमक और नींबू का रस मिलाएं। यह नाश्ता फाइबर से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरता है और वजन घटाने में मदद करता है।

#2 मूंग दाल का चीला मूंग दाल का चीला एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जो प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर उसे पीसकर घोल तैयार करें और उसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक और मसाले मिलाएं। अब इस घोल को तवे पर थोड़ा-सा तेल डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। यह चीला हल्का और पौष्टिक होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है।

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#3 क्विनोआ उपमा क्विनोआ एक खास अनाज है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से तेल में सरसों, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ते भूनें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सब्जियां डालें। अब इसमें भुने हुए क्विनोआ, नमक और नींबू का रस मिलाएं। यह नाश्ता फाइबर से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरता है और वजन घटाने में मदद करता है।

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#4 दलिया दलिया एक सेहतमंद और पौष्टिक नाश्ता हो सकता है, जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें दलिया, सब्जियां और मसालों का मेल होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से तेल में सरसों, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ते भूनें, फिर इसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और मसाले मिलाएं। अब इसमें भुने हुए दलिया, नमक और नींबू का रस मिलाएं।